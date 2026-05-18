Schule trifft Rathaus – Startschuss für Aktionswoche Kommunale Bildung

Wien (OTS) -

Heute fällt der Startschuss für die „Aktionswoche Kommunale Bildung“ für Volksschulen in ganz Österreich. Bereits das sechste Jahr in Folge sind Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse Volksschule dazu eingeladen, ihre Gemeinde aus nächster Nähe kennenzulernen. Von 18. bis 22. Mai öffnen Gemeindeämter und Rathäuser ihre Türen und ermöglichen Kindern spannende Einblicke in die Welt der lokalen Politik und Verwaltung.



Die Aktionswoche Kommunale Bildung wurde vom Österreichischen Gemeindebund in Kooperation mit dem Bildungsministerium initiiert und soll politische Bildung frühzeitig und praxisnah vermitteln. Durch Besuche im Gemeindeamt, Gespräche mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie interaktive Lernmaterialien wird Gemeindepolitik für Kinder greifbar gemacht. Ergänzt wird das Angebot durch kreative Arbeitsblätter, spielerische Elemente und das bewährte Kinderbuch „Meine Gemeinde, mein Zuhause“.



„Unsere Gemeinden sind die erste Anlaufstelle für die Menschen – und genau dort sollten auch Kinder früh verstehen, wie Zusammenleben organisiert wird“, betont Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Johannes Pressl. „Gerade auf lokaler Ebene wird Politik greifbar. Wenn ein neuer Spielplatz entsteht, wenn ein Radweg geschaffen oder wenn ein Dorfplatz erneuert wird – in all diesen Fällen ist die Gemeinde verantwortlich. Wenn Kinder sehen, wie Entscheidungen getroffen werden, wächst auch ihr Interesse, sich später selbst einzubringen.“



Im Rahmen der Aktionswoche sind Volksschul-Klassen dazu eingeladen, das Gemeindeamt bzw. Rathaus der jeweiligen Gemeinde zu besuchen, oder anderen kommunalen Einrichtungen wie beispielsweise Bau- und Recyclinghöfen, Kläranlagen etc. einen Besuch abzustatten. Die Aktionswoche und die dazugehörenden Unterlagen richten sich speziell an die dritte Klasse Volksschule.



„Schule und Lebensrealität zu verbinden ist ein zentraler Auftrag moderner Bildung. Die Aktionswoche Kommunale Bildung zeigt, wie Lernen außerhalb des Klassenzimmers nachhaltig wirken kann“, so Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Er unterstreicht die Bedeutung von politischer Bildung für die Demokratie: „Wenn Kinder erleben, dass ihre Fragen ernst genommen werden, entsteht ein Gefühl von Mitbestimmung, das weit über den Unterricht hinaus wirkt.“



Die Aktionswoche findet in Schulen in ganz Österreich statt und erfreut sich wachsender Beliebtheit: Seit Anfang des Jahres wurden bereits über 16.600 Gemeinde-Kinderbücher an die Gemeinden und Schulen versendet – allein im Vorfeld der Aktionswoche waren es fast 11.000 Stück. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2025 wurden rund 17.000 Stück von Gemeinden und Schulen bestellt, insgesamt wurden bereits über 200.000 Stück verteilt. Arbeitsblätter zu den Aufgaben der Gemeinde stellt der Österreichische Gemeindebund den Lehrkräften kostenlos zur Verfügung. Alle Materialien sowie weitere Informationen zur Aktionswoche Kommunale Bildung finden Sie auf der Webseite des Österreichischen Gemeindebundes . Dort können Sie auch das Kinderbuch „Meine Gemeinde, mein Zuhause“ zu einem Unkostenbeitrag von 1 Euro pro Stück bestellen.