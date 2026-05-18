- 18.05.2026, 06:00:32
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AVISO PK und Fototermin heute: Neue WWF-Zahlen zur Tötung geschützter Tiere in Österreich
WWF startet Kampagne „Wild sein ist kein Verbrechen“ – Prominente Unterstützung von Schauspieler und Naturschützer Gregor Seberg
Abschüsse, Giftköder, illegale Fallen: Der Druck auf geschützte Tiere in Österreich nimmt massiv zu. Der WWF präsentiert am Montag, 18. Mai, neue Zahlen zur Tötung von Bibern, Fischottern, Wölfen & Co. und startet die Kampagne „Wild sein ist kein Verbrechen“.
WWF-Programmleiterin Hanna Simons informiert gemeinsam mit Schauspieler und Naturschützer Gregor Seberg über die aktuelle Entwicklung und notwendige Maßnahmen zum besseren Artenschutz. Im Anschluss stehen beide für Fotos und Interviews zur Verfügung.
Wir laden Sie herzlich zur heutigen Pressekonferenz mit Fototermin ein:
Wann? Montag, 18. Mai um 10:00 Uhr
Wo? Vor dem Naturhistorischen Museum: Maria-Theresien-Platz 1, 1010
Ihre Gesprächspartner:innen:
- Hanna Simons, stv. Geschäftsführerin und Leiterin der Naturschutzabteilung beim WWF Österreich
- Gregor Seberg, Schauspieler (u.a. SOKO Donau), Kabarettist und Naturschützer
Um Anmeldung wird gebeten unter: [email protected].
Rückfragen & Kontakt
WWF Österreich
Alexa Lutteri
Leitung Presse
Telefon: +43 676 834 88 240
E-Mail: [email protected]
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