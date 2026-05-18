AVISO PK und Fototermin heute: Neue WWF-Zahlen zur Tötung geschützter Tiere in Österreich

Wien (OTS) -

Abschüsse, Giftköder, illegale Fallen: Der Druck auf geschützte Tiere in Österreich nimmt massiv zu. Der WWF präsentiert am Montag, 18. Mai, neue Zahlen zur Tötung von Bibern, Fischottern, Wölfen & Co. und startet die Kampagne „Wild sein ist kein Verbrechen“.

WWF-Programmleiterin Hanna Simons informiert gemeinsam mit Schauspieler und Naturschützer Gregor Seberg über die aktuelle Entwicklung und notwendige Maßnahmen zum besseren Artenschutz. Im Anschluss stehen beide für Fotos und Interviews zur Verfügung.

Wir laden Sie herzlich zur heutigen Pressekonferenz mit Fototermin ein:

Wann? Montag, 18. Mai um 10:00 Uhr

Wo? Vor dem Naturhistorischen Museum: Maria-Theresien-Platz 1, 1010

Ihre Gesprächspartner:innen:

Hanna Simons , stv. Geschäftsführerin und Leiterin der Naturschutzabteilung beim WWF Österreich

, stv. Geschäftsführerin und Leiterin der Naturschutzabteilung beim WWF Österreich Gregor Seberg, Schauspieler (u.a. SOKO Donau), Kabarettist und Naturschützer

Um Anmeldung wird gebeten unter: [email protected].