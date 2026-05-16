  • 16.05.2026, 16:00:32
  • /
  • OTS0013

Vergleich: Bürgermeister LAbg. Gerhard Köfer, ÖGB und LAbg. Rene Willegger

Wien. (OTS) - 

Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Gerhard Köfer einerseits und Landtagsabgeordneter Rene Willegger, die Gewerkschaft younion und der ÖGB Kärnten andererseits halten fest, dass sie die in den letzten Wochen geführten Auseinandersetzungen einvernehmlich beilegen.

Nach umfassender Darstellung der Sachlagen stellen die Gewerkschaft und Herr Willegger klar, dass die gegen den Bürgermeister Köfer erhobenen Vorwürfe, er hätte Wahlunterlagen entwendet, er hätte sich in eine geheime Wahlhandlung eingemischt und den Wahlvorgang beeinflusst, Mitgliedern nahegelegt, aus der Gewerkschaft auszutreten, und er hätte Amtsmissbrauch und Nötigung begangen, unrichtig sind.

Bürgermeister Köfer hält fest: Das öffentlich aufliegende Wählerverzeichnis wie auch die Liste, wer zur ÖGB-Wahl gegangen ist, hat die Stadtgemeinde Spittal an der Drau stets erhalten, um nachvollziehen zu können, ob sich die Mitarbeiter für die der Privatzeit zuzurechnende ÖGB-Wahl ausgestempelt haben. Eine Nachvollziehbarkeit der Einhaltung der Dienstzeit wird in Zukunft im Vorhinein im Einvernehmen mit dem ÖGB geregelt, sodass das interne ÖGB-Abstimmungsverzeichnis beim ÖGB bleibt. Zur Klarstellung wird festgehalten, dass ein Abstimmungsverzeichnis die Information enthält, wer an den Wahlen teilgenommen hat, nicht aber das Abstimmungsverhalten.

Vor diesem Hintergrund werden sämtliche Vorwürfe gegen Herrn Bürgermeister Köfer vollinhaltlich zurückgezogen. Wie die durchgeführten Recherchen ergeben haben, hat Herr Bürgermeister Köfer zu keinem Zeitpunkt in die selbstständige Wahlhandlung der Gewerkschaft eingegriffen oder diese beeinflusst.

Bürgermeister Gerhard Köfer erklärt, dass die Arbeit des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, auch und gerade im Rahmen der Gemeindebediensteten, einen wertvollen Beitrag zum sozialpartnerschaftlichen Dialog und zur konstruktiven Zusammenarbeit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern darstellt.

Gerhard Köfer, Rene Willegger, ÖGB

Rückfragen & Kontakt

Rechtsanwalt Mag. Michael Pilz

E-Mail: [email protected]

Website: jus.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund

Rückfragen & Kontakt

Rechtsanwalt Mag. Michael Pilz

E-Mail: [email protected]

Website: jus.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright