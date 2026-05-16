  • 16.05.2026, 10:52:02
  • /
  • OTS0007

SPÖ-Silvan: „Die Kassenzerschlagung unter Schwarz und Blau hat das Milliardenloch verursacht“

Der aktuelle Sanierungskurs repariert, was unter ÖVP und FPÖ im Rahmen der Kassenzerschlagung angerichtet wurde - Österreicher:innen zahlen bis heute die Zeche

Wien (OTS) - 

Das Defizit der ÖGK im Vorjahr betrug statt der prognostizierten 906 Millionen Euro letztlich 156 Millionen Euro. Besser als erwartet. Weder Schaden noch Sanierung kommen aber von ungefähr. „Der Schaden wurde durch die schwarz-blaue Kassenzerschlagung, die dem öffentlichen Geld entzogen hat, angerichtet, die Zeche zahlen die Österreicher:innen“, sagt SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan. Die von ÖVP und FPÖ versprochene „Patientenmilliarde“ sei nicht nur nie gekommen – sie habe sich als Kostenexplosion entpuppt. „Jeder Euro, der heute zur Stopfung des schwarz-blauen Budgetlochs in der Kasse verwendet werden muss, fehlt bei zusätzlichen Kassenstellen und im Kampf gegen den Personalmangel.“ ****

Die Folgen: eine wachsende Bevölkerung, weniger Kassenärzt:innen, längere Wartezeiten und eine immer stärkere Zwei-Klassen-Medizin. Deswegen steht die SPÖ in der Regierung für eine Kurskorrektur. Trotz allen Spardrucks wurde und wird bei der Gesundheit kein Cent gekürzt – im Gegenteil, es wird hier mehr Geld ausgegeben als jemals zuvor. Während andere Regierungen also die Zwei-Klassen-Medizin erhöht haben, wird jetzt wieder gegen die Zwei-Klassen-Medizin gekämpft. Mit dem Gesundheitsreformfonds in der Höhe von 500 Millionen Euro kommt sogar frisches Geld ins öffentliche Gesundheitssystem. Damit werden vor allem Primärversorgungseinrichtungen geschaffen. Die Rezeptgebühren wurden eingefroren und der Arzneimittelkostendeckel sorgt für konkrete Entlastung älterer bzw. chronisch kranker Menschen. Gleichzeitig wird das Gratisimpfprogramm ausgeweitet. (Schluss) lk/ff

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ-Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright