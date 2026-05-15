Pensionist*innen sanieren Krankenkassen – nicht Peter McDonald

Wien (OTS) -

„Dass sich ÖGK-Obmann Peter McDonald nun öffentlich damit brüstet, dass die Österreichische Gesundheitskasse 2025 ‚nur' 156 Millionen Euro Abgang gemacht hat, und dies vor allem auf Leistungskürzungen zurückführt, ist eine grobe Verzerrung der Tatsachen", kritisiert Birgit Gerstorfer, Präsidentin des Pensionistenverbandes Österreichs, scharf. „Kein Wort verliert McDonald darüber, dass es ausschließlich die Pensionistinnen und Pensionisten waren, die mit massiv höheren Krankenversicherungsbeiträgen die Krankenkasse saniert haben. Diese Verschleierungstaktik ist respektlos gegenüber jener Generation, die ein Leben lang eingezahlt hat und nun erneut zur Kasse gebeten wird."

Halbe Milliarde Euro pro Jahr kommt von Pensionist*innen

Tatsache ist: Die Krankenversicherungsbeiträge wurden ausschließlich für Pensionist*innen von 5,1 auf 6,0 Prozent erhöht – eine Steigerung um 17,6 Prozent. „Diese Erhöhung bringt der Kasse rund eine halbe Milliarde Euro jährlich zusätzlich ein. Es waren die Pensionistinnen und Pensionisten, die mit ihren Beiträgen die ÖGK vor dem finanziellen Kollaps bewahrt haben – nicht die von McDonald gepriesenen Verwaltungsmaßnahmen", stellt Gerstorfer klar. Dass McDonald dies mit keinem Wort erwähnt, sei bezeichnend für den Umgang mit der älteren Generation.

Mehr bezahlen für weniger Leistung

Gleichzeitig wurden bei den Leistungen massiv gekürzt: Selbstbehalte bei Krankentransporten, höhere Kosten bei Zahnersatz, Kürzungen beim Krankengeld. „Die ältere Generation zahlt also nicht nur drauf, sie bekommt auch noch weniger Leistung. McDonald verkauft das als Erfolg – das ist ein Schlag ins Gesicht aller Pensionistinnen und Pensionisten", so die PVÖ-Präsidentin abschließend. (Schluss)



