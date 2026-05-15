Obernosterer: FPÖ-Fürtbauer geht es nicht um die Tourismusbetriebe, sondern um billige Polemik

Wien (OTS) -

“Dass es den Freiheitlichen weder um die Tourismusbetriebe noch um den Standort geht, zeigen die heutigen substanzlosen Aussagen von FPÖ-Kollegen Fürtbauer wieder einmal in aller Deutlichkeit auf”, hält ÖVP-Tourismussprecher Gabriel Obernosterer fest. Gerade Energieeffizienz sei auch im Tourismus ein zentrales Zukunftsthema: “Mit Digitalisierung, modernen Energiemanagementsystemen und smarter Steuerung können Betriebe ihre Kosten senken, Energie gezielter einsetzen und gleichzeitig als nachhaltige Destinationen punkten. Wenn die FPÖ daraus eine billige Sauna-Polemik konstruiert, zeigt das nur, dass sie nicht an Lösungen und konstruktiver Arbeit interessiert ist. Während die Bundesregierung und im Tourismusbereich insbesondere Staatssekretärin Elisabeth Zehetner mit ganzer Kraft an Entlastung, Entbürokratisierung und besseren Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe arbeiten, setzt die FPÖ einmal mehr auf falsche Empörung statt auf sachliche Politik.”

Die Volkspartei hat federführend wichtige Maßnahmen gesetzt, die gerade auch im Tourismus- bzw. Gastgewerbe wirken, verweist Obernosterer auf die Trinkgeldpauschale, Saisonkontingente, Maßnahmen zur Senkung der Energiepreise und -abgaben, Erleichterungen bei Betriebsübergaben oder auch Vereinfachungen bei der Preisauszeichnung. “Daneben zeigt sich durch die aktuelle Sommerpotenzialstudie mit 10.000 Befragten auch ein stabiles Nachfrageumfeld für den heimischen Tourismus – denn trotz der wirtschaftlichen und geopolitischen Situation bleiben die Menschen in den wichtigsten europäischen Herkunftsmärkten reisefreudig und es planen mehr Menschen als im Vorjahr in den kommenden sechs Monaten eine Reise”, stellt Obernosterer klar. Auch der Blick auf die Wintersaison ist positiv – so bedeuten 66,4 Millionen Nächtigungen ein Plus von 3,6 Prozent.

Obernosterer abschließend: “Der rot-weiß-rote Tourismus hat mit dieser Bundesregierung und der Volkspartei weiter einen starken und verlässlichen Partner. Denn wir gehen Herausforderungen aktiv an und arbeiten für Lösungen. Die FPÖ wiederum hat nur ein Interesse daran, alles schlechtzureden und zu spalten.” (Schluss)