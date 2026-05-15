Maurer zum Ausbau der Schulsozialarbeit: Schüler:innen erhalten lediglich 11 Minuten Unterstützung pro Schuljahr

Wien (OTS) -

Die Grünen üben scharfe Kritik am Bildungsministerium: Eine aktuelle parlamentarische Anfrage zeigt, dass bislang keine der angekündigten 65 neuen Stellen für Schulsozialarbeit an Bundesschulen besetzt wurde.

„Zwischen den Ankündigungen des Ministers und der Realität an den Schulen liegen Welten. Während Bildungsminister Wiederkehr von einer großen Offensive spricht, kommt bei den Schüler:innen nichts davon an“, sagt Sigi Maurer, Bildungssprecherin und stellvertretende Klubobfrau der Grünen. Besonders bezeichnend sei, dass das Ministerium zwei Tage vor Ablauf der Anfragefrist neue Stellen ausgeschrieben habe.

Auch der tatsächliche Umfang der Aufstockung sei völlig unzureichend: „Bei rund 500.000 Bundesschüler:innen bleiben rechnerisch gerade einmal elf Minuten zusätzliche Unterstützung pro Kind und Schuljahr. Mentale Gesundheit darf kein Luxusgut sein. Die Jugendlichen fordern zu Recht Werkzeuge und echte Ansprechpartner:innen direkt an ihren Schulen – und zwar permanent, nicht nur auf dem Papier. Das ist keine Offensive, sondern ungerechte Symbolpolitik auf dem Rücken junger Menschen.“

Besonders problematisch sei die Situation außerhalb Wiens. Fast die Hälfte der neuen Stellen entfällt auf die Hauptstadt, während Flächenbundesländer massiv unterversorgt bleiben. „Faire Bildungschancen dürfen nicht vom Wohnort abhängen. Im ländlichen Raum müssten Jugendliche ja wochenlang auf Unterstützung warten, wenn Fachkräfte rein rechnerisch bis zu 20 Standorte gleichzeitig betreuen würden“, so Maurer.

Hinzu komme der Personalmangel in der Schulpsychologie: Von 69 neu ausgeschriebenen Stellen konnten 16 gar nicht besetzt werden. „Wer Chancengerechtigkeit ernst meint, muss die Forderungen der Jugendlichen auch ernst nehmen. Was sie brauchen, ist echte Unterstützung an ihren Schulen – dauerhaft und flächendeckend“, betont Maurer.