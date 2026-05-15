FPÖ – Oberlechner: „Der ÖVP-Sumpf rund um die ‚Neue Eisenstädter‘ wird immer tiefer!“

Wien (OTS) -

„Die Causa um die ÖVP-nahe burgenländische gemeinnützige Bauvereinigung ‚Neue Eisenstädter‘ entwickelt sich zum lupenreinen ÖVP-Skandal“, kommentierte heute FPÖ-Bautensprecher NAbg. Michael Oberlechner, MA die aktuelle Medienberichterstattung.

„Das politische Motto der Volkspartei im gemeinnützigen Wohnbau erinnert eher an gemein und eigennützig“, setzte Oberlechner nach: „Jetzt ist volle Transparenz angesagt: Wer profitierte von Anlegerwohnungsverkäufen? Wie kann es sein, dass nahezu ausschließlich Raiffeisen und Erste Bank als Financiers des Unternehmens hervorgegangen sind?“, fordert Oberlechner Aufklärung. „Die Angaben eines ehemaligen Geschäftsführers sind alarmierend. Dramatische Malversationen stehen im Raum“, so Oberlechner, der auf die geltende Unschuldsvermutung für alle Genannten und Beteiligten verwies. Das Unternehmen selbst bestreitet die Vorwürfe.

„Ein schwarzes Netz in und um den gemeinnützigen Wohnbau nimmt konkrete Konturen an. Es spannt sich über Erste Bank, Raiffeisen, das ÖVP-Wirtschaftsministerium und ÖVP-nahe Teile der Interessenvertretung der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft – und den berüchtigten Hinterzimmer-Stammtisch eines leitenden für das WGG zuständigen Beamten sowie einem ÖVP-nahen Rechtsanwalt“, verwies Oberlechner auf die geplante „Lex Neue Eisenstädter“, die dem Unternehmen zur Flucht vor der Aufsicht verhelfen sollte.

„Der gemeinnützige Wohnbau ist zu wichtig, um zum Spielball der ÖVP degradiert zu werden. Wir werden entsprechende Initiativen im Nationalrat setzen, um die erforderliche Austrocknung saurer Wiesen einzuleiten“, kündigte FPÖ-Bautensprecher NAbg. Michael Oberlechner an.