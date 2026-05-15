Lange Tafel 2026 – EIN Tisch für ALLE

Wien (OTS) -

Die Tafel Österreich lädt am 12. Juni 2026 von 13.00 bis 20.00 Uhr zur Langen Tafel am Brunnenmarkt. Mit dem bunten, fröhlichen Straßenfest trägt der Sozialverein seine Mission gegen Armut und Lebensmittelverschwendung seit 2007 in den öffentlichen Raum und lädt alle Menschen zu einer gemeinsamen Mahlzeit ein.

Ob im Arkadenhof des Wiener Rathauses, am Naschmarkt oder im Resselpark: Seit 2007 macht Die Tafel Österreich mit der „Langen Tafel“ ihre Mission gegen Armut und Lebensmittelverschwendung an stark frequentierten öffentlichen Plätzen sichtbar – mit Kulinarik, Unterhaltungsprogramm, guter Stimmung und Einblicken in die Tafelarbeit.

Beim gemeinsamen Essen, Trinken und Feiern wird soziale Verantwortung auf sympathische und leicht verständliche Weise erlebbar. Die Lange Tafel schafft Raum für Begegnung, Austausch und Gemeinschaft – und lenkt den Blick gleichzeitig auf die Kluft zwischen Überfluss und Bedarf.

Rückkehr eines besonderen Formats

Die letzte Lange Tafel hat 2018 stattgefunden – danach bescherten Pandemie, Jubiläen und Co. dem beliebten Event eine mehrjährige Pause. Am 12. Juni 2026 ist es endlich wieder so weit: Die Tafel Österreich lädt zur Langen Tafel ein.

Wo? Brunnenmarkt/Yppenplatz (Wien)

Wann? 13.00 bis 20.00 Uhr

Besucher:innen erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Speisen und Getränken gegen freie Spende (solange der Vorrat reicht), Musik, Tanz, interaktiven Mitmachaktionen, Kinderprogramm, einem Gewinnspiel mit attraktiven Preisen u.v.m.

Soziale Einrichtungen vor den Vorhang

Ein besonderes Highlight ist die Verleihung des 2. Martin-Haiderer-Preises für soziale Einrichtungen. Nach der erfolgreichen Premiere im Jubiläumsjahr 2024 holt Die Tafel Österreich auch 2026 soziale Einrichtungen aus ganz Österreich vor den Vorhang, die mit kostenfreier Lebensmittelhilfe einen besonderen sozialen Mehrwert für armutsbetroffene Menschen und Sozialeinrichtungen schaffen. Die Siegerprojekte werden im Rahmen der Veranstaltung öffentlich präsentiert und ausgezeichnet.

Programm & Zeitplan

13:00 Eröffnung

Begrüßung durch Alexandra Gruber (Geschäftsführung Die Tafel Österreich),

Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp sowie weitere Vertreter:innen aus Stadt, Bezirk

und Marktamt

Musik vom Wiener Kabinett Orchester

Community Cooking mit Michaela Russmann von Rohgenuss

15:00 Verleihung 2. Martin-Haiderer-Preis für soziale Einrichtungen

15:45 Musik & Tanz zum Mitmachen

u. a. Special Dance Crew & Kollektiv Klaus

17:00 Gewinnspiel-Verlosung

18:00 Celsius Reloaded

19:00 SambAttac

Details und Aktualisierungen zum Programm sowie die Sponsor:innen der Langen Tafel 2026 finden Sie unter tafel-oesterreich.at/lange-tafel (Änderungen vorbehalten).

Sichtbares Engagement für mehr Menschlichkeit

Die Lange Tafel zeigt eindrucksvoll, wofür Die Tafel Österreich tagtäglich steht: gelebte Solidarität, gesellschaftliche Verantwortung, Gemeinschaftssinn und konkrete Hilfe. So versorgt Die Tafel Österreich mehr als 85.000 armutsbetroffene Menschen in sozialen Einrichtungen in ganz Österreich kostenfrei mit geretteten Lebensmitteln. Möglich wird dieses Wirken durch rund 340 ehrenamtliche Mitarbeiter:innen. Die Lange Tafel macht dieses Engagement sichtbar und lädt alle Interessierten ein, sich auszutauschen und mehr über die Arbeit der Tafel Österreich sowie Unterstützungsmöglichkeiten zu erfahren.

Fotos zur redaktionellen Verwendung finden Sie hier.