ÖGB/younion: Vollständige Entlastung nach Sachverhaltsdarstellung

Wien. (OTS) -

Weiterer Erfolg für die Gewerkschaft in der Causa Gewerkschaftswahl Spittal an der Drau (Kärnten): Nach einer Strafanzeige von Bürgermeister Köfer stellt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt sämtliche Ermittlungen gegen die Gewerkschaft und eine Personalvertreterin ein.

Im Zusammenhang mit der Gewerkschaftswahl in Spittal an der Drau wurde von Bürgermeister Gerhard Köfer durch dessen Rechtsvertreter Mag. Michael Sommer eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eingebracht. Gegenstand dieser Eingabe waren Vorwürfe gegen die Gewerkschaft younion sowie gegen eine Personalvertreterin im Zusammenhang mit der Mitgliederwerbung.

Nachdem im Zuge eines Vergleichs Bürgermeister Köfer sämtliche eingebrachten Zivil- und Privatanklagen zurückgezogen hat, konnte nun ein weiterer Erfolg für die Gewerkschaft erzielt werden: Wie Rechtsanwalt Mag. Michael Pilz mitteilt, hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt sämtliche geführten Verfahren gegen die younion und ihre Funktionärin vollständig zurückgelegt.

„Die nunmehr erfolgte Einstellung sämtlicher Ermittlungen bestätigt, dass die von Gerhard Köfer gegen meine Mandantschaft erhobenen Vorwürfe unbegründet waren. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft stellt klar, dass weder der Gewerkschaft younion noch der Gewerkschafterin in Spittal an der Drau ein strafrechtlich relevantes Verhalten anzulasten ist", erklärt Rechtsanwalt Mag. Michael Pilz.

Die Gewerkschaft sieht ihren Rechtsstandpunkt, dass die von Köfer erhobenen Vorwürfe zur Gänze unberechtigt waren, bestätigt. Nur starke Gewerkschaften bieten die Grundlage für eine wirksame Vertretung!