SPÖ-Herzog zum Internationalen Tag der Familie: „Familie ist Teamarbeit“

Wien (OTS) -

„Familien leisten jeden Tag Enormes. Arbeitgeber und Politik sind gefordert, damit Familie und Beruf tatsächlich vereinbar werden – für Mütter und Väter gleichermaßen“, so SPÖ-Familiensprecher Bernhard Herzog am heutigen Internationalen Tag der Familie. ****

Die Ergebnisse der jüngsten SPÖ-Umfrage zur Väterkarenz würden deutlich zeigen, dass viele Familien noch immer mit finanziellen Unsicherheiten, fehlender Unterstützung und beruflichen Nachteilen konfrontiert sind. Besonders Frauen tragen weiterhin den Großteil der Betreuungsarbeit. „Karenz darf keine Karrierefalle sein – weder für Frauen noch für Männer. Familie ist Teamarbeit“, betont Herzog. Bis Ende des Jahres soll eine Arbeitsgruppe im Familienministerium Maßnahmen erarbeiten, um die Karenz gleichmäßiger zwischen den Eltern aufzuteilen.

Der SPÖ-Familiensprecher verweist darauf, dass die Bundesregierung trotz Sparbudget so viel wie noch nie in den Bildungsbereich investiert. „Es braucht ausreichend ganztägige und leistbare Kinderbildungsplätze, damit Eltern echte Wahlfreiheit haben“, so Herzog. (Schluss) mf/ls