Das mumok trauert um VALIE EXPORT (1940 – 2026)

Wien (OTS) -

VALIE EXPORT war eine der radikalsten und einflussreichsten Künstlerinnen der Gegenwart. Mit ihren provokanten, gesellschaftspolitisch motivierten Aktionen hat sie sich in die internationale feministische Geschichte eingeschrieben. Ihr Werk macht die komplexen Netzwerke von Kunst, Politik und Gesellschaft sichtbar und prägte die Medien- und Performancekunst weit über Österreich hinaus. VALIE EXPORT setzte sich früh mit Fragen von Körper, Geschlecht und Macht auseinander. Als Symbol dafür ließ sie sich am 2. Juli 1970 in Frankfurt öffentlich tätowieren. Diese Aktion verkörperte paradigmatisch die Radikalität ihrer feministisch-künstlerischen Arbeitsweise.

Dazu schrieb sie: „Die Tätowierung des Körpers demonstriert den Zusammenhang zwischen Ritual und Zivilisation. In der Tätowierung erscheint das Strumpfband als Zeichen einer vergangenen Versklavung, Kleidung als Verdrängung der Sexualität, das Strumpfband als Attribut einer von uns nicht selbstbestimmten Weiblichkeit. Ein soziales Ritual, das ein Bedürfnis des Körpers verdeckt, die Opposition unserer Kultur gegen den Körper wird aufgedeckt. Das Strumpfband als Zeichen der Zugehörigkeit zu einer Klasse, die ein bedingtes Verhalten fordert, wird zur Erinnerung. Der weibliche Körper streift ab, wirft weg den Stempel einer Welt, die bis jetzt nicht die Welt der Frau war, um zu einer menschlichen Welt zu kommen, in der sie ihre weibliche Existenz selbst bestimmen kann.“

Mit dem Tod VALIE EXPORTS hat die internationale Kunstwelt eine ihrer wichtigsten Vertreterinnen verloren. Ihr Werk allerdings bleibt unvergänglich und gehört – unter anderem im mumok https://www.mumok.at/onlinesammlung – zu den ikonischen Sammlungsbeständen.