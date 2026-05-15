FPÖ – Berger zum Internationalen Tag der Familie: „Wer Familien schwächt, gefährdet die Zukunft Österreichs“

Wien (OTS) -

Anlässlich des Internationalen Tages der Familie betonte heute FPÖ-Familiensprecherin NAbg. Ricarda Berger, dass die Familie das Fundament unserer Gesellschaft sei. „Familien leisten tagtäglich Großartiges und sind das Rückgrat unseres Landes. Gerade das familiäre Umfeld ist für die Entwicklung von Kindern von unschätzbarer Bedeutung. Familien verdienen daher endlich wieder eine Politik, die sie stärkt, statt sie immer stärker zu belasten. Wer nämlich Familien schwächt, schwächt auch Österreich“, erklärte Berger.

„Wer bei Familien spart, spart am völlig falschen Platz und setzt damit fatale Prioritäten. Der Familienbonus war eine der wenigen echten Entlastungsmaßnahmen für arbeitende Familien in Österreich. Nun soll dieser von der schwarz-rot-pinken Regierung Schritt für Schritt ausgehöhlt werden und das auch noch unter dem ideologischen Vorwand, bestimmte Lebensmodelle zu bevorzugen. Das ist nicht nur ungerecht, sondern ein direkter Angriff auf die Wahlfreiheit der Eltern. Besonders hart trifft diese Politik jene Familien, die sich bewusst dafür entscheiden, ihre Kinder selbst zu betreuen und Verantwortung innerhalb der Familie wahrzunehmen“, so Berger.

Die freiheitliche Familiensprecherin kritisierte zudem, dass die Regierung Milliarden Euro für Asyl, Migration und ideologische Prestigeprojekte ausgebe, während bei österreichischen Familien gespart werde: „Während die Belastungen für unsere Familien durch Teuerung, hohe Energiepreise und explodierende Wohnkosten immer größer werden, lässt die Regierung die eigene Bevölkerung im Stich. Familien brauchen keine Sonntagsreden, sondern endlich spürbare Entlastungen.“

„Gerade in Zeiten massiver Teuerung sind umfassende steuerliche Entlastungen für Familien, ein echtes Familiensplitting sowie leistbares Wohnen Gebote der Stunde. Die FPÖ wird sich mit aller Kraft gegen weitere Kürzungen bei Familienleistungen stellen. Es ist höchste Zeit, dass die schwarz-rot-pinke Politik endlich wieder die Interessen von Familien und Kindern in den Mittelpunkt stellt, bevor Österreich endgültig in eine demografische Sackgasse geführt wird“, betonte Berger.