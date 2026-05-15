Aviso: „Auswirkungen des Tourismus auf unsere Spitäler“ – Enquete der Bundeskurie angestellte Ärzte der ÖÄK am 20. Mai 2026

Wien/Innsbruck (OTS) -

Zunehmender Tourismus sorgt für steigende Besucher-, aber auch Patientenzahlen. Das stellt zum Beispiel die Spitäler in Tirol vor besondere Herausforderungen, insbesondere im Winter: Eine Enquete der Bundeskurie angestellte Ärzte (BKAÄ) der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) beleuchtet am 20. Mai das Spannungsfeld zwischen optimaler Patientenversorgung, Überlastung der Spitäler und gerechter Qualität in der Gesundheitsversorgung: „Auswirkungen des Tourismus auf die Spitäler“ ist der Titel dieser Enquete, die in der Tiroler Ärztekammer (Anichstraße 7, 6020 Innsbruck, Beginn: 17:30 Uhr) stattfindet. Die Teilnahme ist kostenlos, das Event wird auch online live übertragen.

„Die Enquete soll die Auswirkungen des Tourismus auf die Spitalsversorgung beleuchten, Lösungsansätze, inklusive privatmedizinischer Versorgung, aufzeigen und mögliche Anpassungen im System anstoßen. Wir möchten einen Blick hinter die Kulissen werfen: Wer sind die Menschen, die oft 25 Stunden am Stück vollen Einsatz zeigen, um all diese Bedürfnisse zu decken?“, erklärt Daniel von Langen, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der angestellten Ärzte.

Das Thema ist brisant, wie die aktuellen Zahlen zeigen: Der Österreichische Bergrettungsdienst hatte im Jahr 2025 insgesamt 10.912 Einsätze und damit so viel wie nie zuvor. Das ist ein weiterer deutlicher Anstieg gegenüber den Vorjahren. Auch die Bergrettung Tirol, deren neuer Landesarzt Thomas Huber auch eine Keynote beisteuert, rückte 2025 so oft wie noch nie aus, nämlich erstmals über 4.000 Mal – 31 Prozent davon auf Skipisten. Im freien Gelände waren zwölf Prozent der Einsätze nötig, gefolgt von Einsätzen auf Wanderwegen (11 Prozent). Die Belastung der Spitalsambulanzen ist also kein „Winter-Phänomen“, das im weiteren Jahresverlauf verschwindet. Die massiven Belastungen der regionalen Spitäler ziehen sich bei wachsendem Alpintourismus über das gesamte Jahr.

Qualität und Gerechtigkeit in der Grundversorgung

„Der zunehmende Tourismus stellt die Spitäler in Tirol vor ganz neue Herausforderungen: Saisonale Spitzenbelastungen führen zu Überlastung von Personal und Infrastruktur, längeren Wartezeiten für Einheimische und erschwerten Abläufen. Gleichzeitig bleibt die Grundversorgung für die Bevölkerung aber unverändert wichtig. Es geht also nicht nur um Kapazität, sondern auch um Qualität und Gerechtigkeit in der Gesundheitsversorgung. Man darf auch nicht außer Acht lassen, dass die gute medizinische Versorgung im Ernstfall Teil des Pakets ist, das unsere Gäste kaufen. Sollte es sich ergeben und herumsprechen, dass diese nicht mehr gewährleistet wird, werden sie ihren Urlaub woanders verbringen“, unterstreicht von Langen.

Und nicht nur die Spitäler sind belastet, wie Alois Schranz, Unfallchirurg und Mitgründer von medalp, betont: „Neben dem öffentlichen, medizinischen Versorgungssystem spielen vor allem die niedergelassenen Arztpraxen – hier besonders in den Saisonorten – in der Leistungskapazität eine wesentliche Rolle. Neben dem niedergelassenen Bereich und den öffentlichen Spitäler wird ein relativ großer Anteil von verletzten Wintersportlern zudem in privaten Krankenanstalten behandelt."

BKAÄ-Enquete: Auswirkungen des Tourismus auf die Spitäler

Zwischen Gästerekorden und Versorgungsnotstand – warum Ski- und Bergtourismus den Druck auf die regionalen Krankenhäuser erhöhen und welche Konsequenzen das zur Folge hat. Mittwoch, 20. Mai 2026 (17:30 Uhr), Ärztekammer für Tirol, Anichstraße 7, 6020 Innsbruck. LINK: Alle Infos, Programm und Anmeldung.