Ralph Gleis zu VALIE EXPORT: „Pionierin der feministischen Kunst“

WIEN (OTS) -

„Mit großem Bedauern verabschieden wir uns von VALIE EXPORT, dieser unvergesslichen Bahnbrecherin der feministischen Kunstbewegung: Sie war die stilprägende Vorreiterin im Bereich der Aktions- und Medienkunst. Bekannt wurde sie durch provokante und körperbetonte Performances, die häufig feministische Themen und die Rolle der Frau in der Gesellschaft thematisierten. Ihre künstlerische Vielseitigkeit bewies VALIE EXPORT auch durch ihre beeindruckenden Werke in anderen Medien darunter Fotografie, Film und Installationen“, so ALBERTINA-Generaldirektor Ralph Gleis.

„Nicht nur als Künstlerin, auch als Lehrende wird uns VALIE EXPORT in Erinnerung bleiben: Nach ihren experimentellen Avantgarde-Filmen, wurde sie international anerkannt und beteiligte sie sich vermehrt an Diskursen über Medientheorie. Ihr Wissen gab sie an verschiedenen Kunsthochschulen und Universitäten weiter. Mit ihrem kreativen Schaffen und ihrer Beharrlichkeit in der Herausforderung gesellschaftlicher Normen hat VALIE EXPORT einen erheblichen Einfluss auf die moderne Kunstszene und insbesondere auf die feministische Kunstbewegung ausgeübt. Ihr Werk bleibt ein wichtiger Beitrag zur Erforschung von Identität, Geschlecht und Macht in der Kunst“, so Gleis.

Zuletzt widmete die ALBERTINA VALIE EXPORT im Jahr 2023 eine umfassende Retrospektive. Mit Marina Abramović, deren Werke bis März dieses Jahres in der ALBERTINA MODERN zu sehen waren, verband VALIE EXPORT eine langjährige freundschaftliche Beziehung.