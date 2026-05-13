  • 13.05.2026, 20:26:06
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LEOPOLD MUSEUM: 100.000. BESUCHERIN DER AUSSTELLUNG GUSTAVE COURBET

MUSEUMSDIREKTOR HANS-PETER WIPPLINGER BEGLÜCKWÜNSCHT YUKI AOKI AUS JAPAN. DIE ERFOLGREICHE AUSSTELLUNG IST NOCH BIS 21. JUNI ZU SEHEN

Leopold Museum-Direktor Hans-Peter Wipplinger gratuliert Yuki Aoki, der 100.000. Besucherin der Ausstellung Gustave Courbet. Realist und Rebell vor der Reproduktion von Gustave Courbets großformatigen Gemälde "L’Atelier du peintre" (Das Atelier des Künstlers), 1854/1855, Öl auf Leinwand, 361 x 598 cm, erworben mit Hilfe einer öffentlichen Spendenaktion und der Société des Amis du Louvre, 1920 © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Gérard Blot / Hervé Lewandowski .

Der große Besucher*innenandrang in unserer Retrospektive zum Schaffen von Gustave Courbet, des bedeutendsten französischen Realisten, ist nicht nur eine wunderbare Bestätigung für die Relevanz des Ausstellungsprojektes sondern auch eine Belohnung für den großen Einsatz des gesamten Teams des Leopold Museum.

Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold Museum

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Wien (OTS) - 

Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold Museum und Kurator der aktuellen Ausstellung Gustave Courbet. Realist und Rebell, freute sich heute, Mittwoch, 13. Mai, mit Yuki Aoki aus Japan die bereits 100.000. Besucherin der Courbet-Schau begrüßen zu dürfen. Wipplinger überreichte Aoki einen Frühlingsstrauß von BlumenRaumGestaltung und den umfassenden Katalog der Courbet-Ausstellung.

„Der große Besucher*innenandrang in unserer Retrospektive zum Schaffen von Gustave Courbet, des bedeutendsten französischen Realisten, ist nicht nur eine wunderbare Bestätigung für die Relevanz des Ausstellungsprojektes sondern auch eine Belohnung für den großen Einsatz des gesamten Teams des Leopold Museum.“ Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold Museum

Frau Aokis Vorliebe für Egon Schiele und Gustav Klimt führte sie bereits zuvor in das Leopold Museum. Die kunstsinnige Juristin mit Schwerpunkt European Law kommt aus der japanischen Hauptstadt Tokio und verfügt über einen Zweitwohnsitz in Wien. Aoki besuchte die Courbet-Ausstellung in Begleitung ihrer in Rom lebenden japanischen Freundin Yuki Shono. Beide Damen zeigten sich beeindruckt von der ersten umfassenden Courbet-Präsentation in Österreich.

DIE AUSSTELLUNG
Mit der großangelegten Retrospektive Gustave Courbet. Realist und Rebell widmet das Leopold Museum dem französischen Ausnahmekünstler Gustave Courbet (1819–1877) die erste umfassende Einzelausstellung in Österreich. Rund 130 Exponate – darunter 90 Gemälde und 20 Grafiken aus allen Schaffensphasen sowie zahlreiche Archivalien – bieten einen Gesamteindruck des malerischen und grafischen OEuvres des Begründers des Realismus. In seinen bahnbrechenden Porträts, Akten, Landschaften und Stillleben setzte sich Courbet radikal über die idealisierenden Konventionen des 19. Jahrhunderts hinweg. Die von Hans-Peter Wipplinger und Niklaus Manuel Güdel kuratierte Ausstellung ist noch bis Sonntag, 21. Juni im Leopold Museum zu sehen.

Zur Ausstellung Gustave Courbet
Presseunterlagen und Bildmaterial

Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem Museum Folkwang.
Ab 17. Juli ist in Deutschland unter dem Titel Ich, Gustave Courbet. Maler und Rebell im Museum Folkwang in Essen die zweite Station der Ausstellung zu sehen.

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Vorschau Bild von Leopold Museum-Direktor Hans-Peter Wipplinger gratuliert Yuki Aoki, der 100.000. Besucherin der Ausstellung Gustave Courbet. Realist und Rebell vor der Reproduktion von Gustave Courbets großformatigen Gemälde "L’Atelier du peintre" (Das Atelier des Künstlers), 1854/1855, Öl auf Leinwand, 361 x 598 cm, erworben mit Hilfe einer öffentlichen Spendenaktion und der Société des Amis du Louvre, 1920 © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Gérard Blot / Hervé Lewandowski . [Bild, 3.23MB]
Vorschau Bild von Ausstellungsansicht "Gustave Courbet. Realist und Rebell", Leopold Museum, Wien, bis 21. Juni 2026 [Bild, 4.12MB]
Vorschau Bild von GUSTAVE COURBET (1819–1877), "La Rencontre ou Bonjour Monsieur Courbet" (Die Begegnung oder Bonjour Monsieur Courbet), 1854, Öl auf Leinwand, 132,4 × 151 cm, Musée Fabre, Montpellier Foto: Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole/Frédéric Jaulmes [Bild, 1.47MB]

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