Aviso: PK „Tourismusboom ohne Beschäftigte: Warum dem Aushängeschild Österreichs seine Mitarbeiter:innen ausgehen“ – mit Livestream

Wien (OTS) -

Datum: 20. Mai 2026, ab 9:30 Uhr

Ort: ÖGB-Haus „Catamaran“, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Sprecher:innen:

Roman Hebenstreit, Vorsitzender Gewerkschaft vida

Eva Eberhart, Vorsitzende vida-Fachbereich Tourismus, KV-Chefverhandlerin

Rekordnächtigungen, steigende Preise und Wachstum trotz schwieriger Wirtschaftslage: Das österreichische Hotel- und Gastgewerbe präsentiert sich nach außen als Erfolgsbranche. Gleichzeitig häufen sich Berichte über Menschenhandel, Schwarzarbeit, Übergriffe, sexuelle Belästigung, Lohndumping und prekäre Arbeitsbedingungen. Als Antwort wechseln zahlreiche Beschäftigte den Arbeitgeber oder verlassen die Branche.

Die Gewerkschaft vida zieht bei einer Pressekonferenz Bilanz über die aktuellen Fälle in Hotellerie und Gastronomie und zeigt auf, warum der Arbeitskräftemangel hausgemacht ist. Thematisiert werden unter anderem die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen, die fragwürdige Rolle der Rot-Weiß-Rot-Karte, saisonabhängige, zwischenzeitliche Kündigungen sowie weitere strukturelle Probleme in der Branche.

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Die Pressekonferenz kann auch via Livestream verfolgt werden: tinyurl.com/vidaPKTourismus

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten!