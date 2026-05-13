  • 13.05.2026, 16:08:02
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Handbuch Rechtsextremismus – SPÖ-Schatz: „Wertvolle Analyse zu rechtsextremen Strukturen“

Schatz sieht gefährliche Überschneidungen zwischen rechtsextremen Netzwerken und der FPÖ

Wien (OTS) - 

Das neu erschienene “Handbuch Rechtsextremismus in Österreich” des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands (DÖW) bietet auf über 500 Seiten einen umfassenden Überblick über Ideologien, Netzwerke, Organisationen und Strategien der extremen Rechten in Österreich und Europa. “Gerade in Zeiten zunehmender Radikalisierung und einer Normalisierung rechtsextremer Positionen ist die wissenschaftliche Arbeit des DÖW von enormer Bedeutung. Das neue Handbuch liefert eine fundierte Analyse rechtsextremer Strukturen und zeigt klar auf, wie wichtig entschlossenes demokratisches Handeln ist”, erklärt Sabine Schatz, SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur. ****

„Seit Jahren erleben wir einen massiven Anstieg rechtsextremer Straftaten und eine zunehmende Radikalisierung. Das neue erschienene Handbuch dokumentiert unter anderem auch die ideologischen und personellen Überschneidungen zwischen rechtsextremen Netzwerken und der FPÖ. Damit wird wissenschaftlich untermauert, dass es mittlerweile keine glaubwürdige Abgrenzung der FPÖ zum rechtsextremen Milieu mehr gibt. Diese Entwicklungen gefährden Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt“, so Schatz.

Bereits kommende Woche wird der aktuelle Rechtsextremismusbericht der Bundesregierung in der Nationalratssitzung diskutiert. Dieser zeige erneut deutlich, dass entschlossenes Handeln notwendig sei. Parallel dazu arbeitet die Bundesregierung derzeit am Nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, den die SPÖ seit Jahren fordert. „Der Nationale Aktionsplan soll konkrete, nachhaltige und wirksame Maßnahmen enthalten, die von Prävention und politischer Bildung bis hin zum konsequenten Vorgehen gegen rechtsextreme Netzwerke und Radikalisierung reichen”, betont Schatz abschließend. (Schluss) ah/ff

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