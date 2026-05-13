  • 13.05.2026, 15:39:03
  • /
  • OTS0159

Grüne/Voglauer: Gratulation an Bernard Sadovnik zum Zivilcourage-Preis

Auszeichnung für langjähriges Engagement für Volksgruppenrechte und ein gutes Miteinander

Wien (OTS) - 

„Ich gratuliere Bernard Sadovnik sehr herzlich zur Auszeichnung mit dem Zivilcourage-Preis von SOS Mitmensch. Das ist eine sehr verdiente Anerkennung für seinen langjährigen Einsatz für ein respektvolles und gutes Miteinander in Kärnten sowie für seine klare Haltung, wenn es um Menschenrechte und Demokratie geht“, sagt Olga Voglauer, Volksgruppensprecherin und Landessprecherin der Grünen Kärnten, die betont, dass sein Einsatz wesentlich dazu beiträgt, Verständnis und Zusammenarbeit zwischen den Volksgruppen zu stärken: „Bernard Sadovnik steht für Dialog, für Kooperation und für ein konstruktives Miteinander. Mit seiner konsequenten Arbeit in der Gemeinde vor Ort und seinem stetigen Engagement für Vernetzung ist er zu einem wichtigen Sprachrohr für alle Volksgruppen in Österreich geworden.“

Umso bedeutender sei es, wenn dieses Engagement auch überregional Anerkennung findet: „Es ist wirklich schön, dass ein Kärntner Slowene diesen Preis erhält. Das ist eine starke Wertschätzung für seine Arbeit, seine klare Haltung im Zuge des rechtswidrigen Polizeieinsatzes am Peršmanhof und für die Bedeutung der Volksgruppen in unserem Land.“

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright