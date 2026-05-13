Grüne/Voglauer: Gratulation an Bernard Sadovnik zum Zivilcourage-Preis

Wien (OTS) -

„Ich gratuliere Bernard Sadovnik sehr herzlich zur Auszeichnung mit dem Zivilcourage-Preis von SOS Mitmensch. Das ist eine sehr verdiente Anerkennung für seinen langjährigen Einsatz für ein respektvolles und gutes Miteinander in Kärnten sowie für seine klare Haltung, wenn es um Menschenrechte und Demokratie geht“, sagt Olga Voglauer, Volksgruppensprecherin und Landessprecherin der Grünen Kärnten, die betont, dass sein Einsatz wesentlich dazu beiträgt, Verständnis und Zusammenarbeit zwischen den Volksgruppen zu stärken: „Bernard Sadovnik steht für Dialog, für Kooperation und für ein konstruktives Miteinander. Mit seiner konsequenten Arbeit in der Gemeinde vor Ort und seinem stetigen Engagement für Vernetzung ist er zu einem wichtigen Sprachrohr für alle Volksgruppen in Österreich geworden.“

Umso bedeutender sei es, wenn dieses Engagement auch überregional Anerkennung findet: „Es ist wirklich schön, dass ein Kärntner Slowene diesen Preis erhält. Das ist eine starke Wertschätzung für seine Arbeit, seine klare Haltung im Zuge des rechtswidrigen Polizeieinsatzes am Peršmanhof und für die Bedeutung der Volksgruppen in unserem Land.“