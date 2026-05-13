Schnabel: Bundesländerflughäfen als Rückgrat für Wirtschaft und Tourismus stärken

Wien (OTS) -

“Die Bundesregierung bekennt sich klar zur strategischen Bedeutung eines starken Luftfahrtstandorts. Dieses Bekenntnis wollen wir durch eine gezielte Stärkung der österreichischen Bundesländerflughäfen bekräftigen”, betont ÖVP-Verkehrssprecher Joachim Schnabel anlässlich des heutigen Verkehrsausschusses. Diesbezüglich wird die Bundesregierung mittels Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen ÖVP, SPÖ und NEOS ersucht, entsprechende Maßnahmen zu entwickeln.

Schnabel weiter: “Im Zuge der anstehenden Überarbeitung der nationalen Luftfahrtstrategie ist uns die Stärkung der Bedeutung der Flughäfen in Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Salzburg ein wichtiges Anliegen. Denn diese Standorte sind weit mehr als nur regionale Verkehrsknotenpunkte – sie sind zentrale Säulen unserer exportorientierten Wirtschaft und entscheidend für einen erfolgreichen Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich.”

Damit das gelingt sind, so der ÖVP-Mandatar, “zukunftsorientierte Rahmenbedingungen wesentlich”. Diesbezüglich hebt der ÖVP-Verkehrssprecher etwa faire und klimaeffiziente liberale Luftverkehrsabkommen hervor, von denen die Bundesländerflughäfen stärker profitieren sollen. Auch die konsequente Verbesserung der öffentlichen Anbindung sowie die stärkere Integration der Flughäfen in multimodale Verkehrsnetzwerke sind wesentliche Faktoren.

“Für einen starken rot-weiß-roten Luftfahrtstandort braucht es eine aktive Rolle der Bundesregierung – und dabei werden wir sie im Parlament bestmöglich unterstützen”, unterstreicht Schnabel, der abschließend sagt: “Ein leistungsfähiger Luftverkehr ist ein entscheidender Standortfaktor. Für eine Stärkung von Wachstum, Beschäftigung und Tourismus gilt es dabei, auch die Bundesländerflughäfen mit dem neuen Luftfahrtgesetz gezielt weiterentwickeln.” (Schluss)