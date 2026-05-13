Hanger: Erneut Bestätigung für professionelle Ermittlungen im Fall Pilnacek

Wien (OTS) -

“Die heutige Befragung der Leiterin der Staatsanwaltschaft Krems hat erneut gezeigt, dass die Situation von Beginn an sehr eindeutig war und von Polizei und Staatsanwaltschaft auch entsprechend richtig bewertet wurde. Wäre es zu einem anderen Ermittlungsergebnis gekommen, hätte selbstverständlich ein entsprechendes Verfahren geführt werden müssen”, betont Andreas Hanger, ÖVP-Fraktionsführer im Pilnacek-Untersuchungsausschuss.

Die Leiterin der Staatsanwaltschaft Krems erklärte im Untersuchungsausschuss, dass man von Beginn an begründet von Selbstmord ausgegangen sei. Gleichzeitig stellte sie klar, dass man bei auch nur geringstem Hinweis auf Fremdverschulden natürlich auch das Handy sichergestellt hätte. Die Obduktion sei dahingehend eindeutig und zudem ausdrücklich deshalb angeordnet worden, um einerseits Fremdverschulden final auszuschließen und andererseits möglichen Verschwörungstheorien entgegenzutreten.

“Das allein zeigt, wie früh man sich der öffentlichen Folgewirkungen des Ereignisses bewusst war und man diesem Umstand sehr professionell begegnet ist”, betont Hanger. Gleichzeitig bestätigte die Leiterin der Staatsanwaltschaft Krems erneut, dass Polizei und Staatsanwaltschaft alle notwendigen Ermittlungen durchgeführt hätten.

Besonders hervorzuheben sei laut Hanger auch die Aussage der Staatsanwältin in der Rückschau, ergebnisoffen ermittelt zu haben. Ebenso habe sie festgehalten, dass die Arbeit der Staatsanwaltschaft von der Fachaufsicht nie beanstandet worden sei. Auch der bereits mehrfach thematisierte Umstand rund um das Mobiltelefon des Verstorbenen wurde erneut eingeordnet: Das Handy sei aus Sicht der Staatsanwaltschaft kein Beweismittel gewesen.

“Die heutige Befragung hat einmal mehr bestätigt, dass die zuständigen Behörden professionell, nachvollziehbar und rechtsstaatlich korrekt gearbeitet haben”, so Andreas Hanger abschließend. (Schluss)