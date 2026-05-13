  • 13.05.2026, 14:12:02
  • /
  • OTS0144

Grüne/Hammer: DÖW-Handbuch zeichnet alarmierendes Bild der FPÖ-Verbindungen ins rechtsextreme Milieu

Grüne fordern umfassenden Nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus

Wien (OTS) - 

„Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) zieht in seinem neuen Handbuch zum Rechtsextremismus ein historisch eindeutiges Urteil: Die FPÖ ist im Kern rechtsextrem. Diese Erkenntnis ist alarmierend, aber sie überrascht nicht mehr. Die FPÖ wird immer rechtsextremer und ist längst zum politischen Arm des Rechtsextremismus in Österreich geworden“, sagt Lukas Hammer, Rechtsextremismussprecher der Grünen.

Das DÖW beschreibt die FPÖ nicht mehr bloß als Partei mit rechtsextremen Ausreißern oder problematischen Einzelfällen, sondern als zentralen parteipolitischen Knoten eines rechtsextremen Netzwerks aus Identitären, deutschnationalen Burschenschaften, Vorfeldorganisationen und rechtsextremen Medienprojekten. Besonders alarmierend sei laut Handbuch die zunehmende ideologische und personelle Verschmelzung zwischen FPÖ und Identitärer Bewegung.

„Die Grenzen zwischen FPÖ und außerparlamentarischer extremer Rechter verschwimmen zunehmend. Identitäre Begriffe wie ‚Remigration‘ oder der Verschwörungsmythos des sogenannten ‚Bevölkerungsaustauschs‘ werden von führenden FPÖ-Politiker:innen und im freiheitlichen Umfeld immer wieder aufgegriffen und verbreitet. Herbert Kickl und die FPÖ normalisieren damit Narrative der extremen Rechten und tragen sie bis in die Mitte des politischen Diskurses“, erläutert Hammer.

Das DÖW verweist zudem auf die enge Verflechtung der FPÖ mit deutschnationalen Burschenschaften, rechtsextremen Vorfeldorganisationen und Medien wie AUF1. Selbst frühere Distanzierungen gegenüber den Identitären seien faktisch bedeutungslos geworden. Nach der Nationalratswahl 2024 zogen laut Handbuch mehrere ehemalige Identitäre als Mitarbeiter freiheitlicher Abgeordneter direkt ins Parlament ein.

„Das DÖW beschreibt in seinem Handbuch eine Entwicklung, die seit Jahren sichtbar ist: Die FPÖ ist nicht nur rechtspopulistisch, sondern ideologisch tief im rechtsextremen Milieu verankert. Dass führende Freiheitliche NS-nahe Begriffe verwenden, Identitäre verharmlosen oder rechtsextreme Codes und Kampagnen übernehmen, ist kein Zufall und keine Aneinanderreihung von Einzelfällen, sondern Ausdruck eines politischen Grundkonsenses“, betont Hammer.

Parallel dazu steigen rechtsextreme und neonazistische Straftaten weiter an. Besonders besorgniserregend sei laut Bericht die zunehmende Radikalisierung junger Neonazis und ihre Einbindung in bestehende rechtsextreme Netzwerke.

„Die Bundesregierung darf diese Entwicklung nicht länger ignorieren. Österreich braucht endlich einen umfassenden Nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus. Dazu gehören, die konsequente Bekämpfung rechtsextremer Netzwerke, ein wirksamer Vollzug des Symbolegesetzes und eine klare politische Abgrenzung gegenüber der extremen Rechten“, fordert Hammer.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright