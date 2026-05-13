EINLADUNG 2. Juni: Jede*r für Jede*n – Fest der Begegnung der Wiener Gesundheitsförderung – WiG im Wiener Rathaus

Wien (OTS) -

Am 2. Juni steht der Arkadenhof im Wiener Rathaus ganz im Zeichen von Vielfalt und Inklusion, denn die Wiener Gesundheitsförderung – WiG lädt bei freiem Eintritt zum Jede*r für Jede*n - Fest der Begegnung ein. „Wenn Menschen mit und ohne Behinderungen einander begegnen, verschwinden oft Barrieren im Kopf. Mit unserem Fest möchten wir dafür einen Rahmen schaffen und laden alle Wiener*innen herzlich ein, mit uns zu feiern und Gemeinschaft in all ihren Facetten zu erleben“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Ganztägige Mitmach-Stationen, Workshops und vieles mehr

Von Unterhaltung auf der Festbühne, Mitmach- und Erlebnis-Angeboten sowie Informationsständen – das vielseitige Programm soll Menschen mit und ohne Behinderungen ansprechen und allen Altersgruppen Spaß bereiten. Zwischen 11:30 und 17:00 Uhr erwartet die Besucher*innen ein abwechslungsreiches und kostenloses Programm zum Mitmachen und Erleben:

Unterhaltungsprogramm auf der Festbühne mit adaptivem und inklusivem Yoga am Stuhl und Rollstuhl, Musik, Theater und Zirkuskunst

Informationsstände und Mitmach-Angebote teilnehmender Einrichtungen wie Balancieren, Boccia, Jonglieren, Klettern am großen Kletterturm, Steckenpferde basteln und vieles mehr

Workshops wie Line Dance und Nordic Walking

Kennenlernen der Gebärdensprache bei der Erlebnisausstellung „HANDS UP – Erlebnis Stille on Tour“

Vorstellung von innovativen Projekten und Wiener Selbsthilfegruppen

Expert*innentipps für einen gesunden Alltag und den Umgang mit Hitze in der Stadt

Für die Veranstaltung ist keine Anmeldung notwendig. Einfach vorbeikommen und ein schönes Fest der Begegnung erleben! Weitere Informationen auf wig.or.at/jeder-fuer-jeden