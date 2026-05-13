- 13.05.2026, 13:00:33
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Walter Ruck mit 99,18% erneut zum Obmann des Wirtschaftsbund Wien gewählt
Eindrucksvoller Vertrauensbeweis: 121 von 122 Delegierten sprachen Ruck für die nun fünf Jahre andauernde Periode ihr Vertrauen aus
DI Walter Ruck wurde heute im Rahmen der Landesgruppenhauptversammlung mit 121 von 122 Delegiertenstimmen erneut zum Obmann des Wirtschaftsbund Wien gewählt. Damit wird er den Wirtschaftsbund Wien auch in der neuen, nun fünfjährigen, Amtsperiode weiter anführen.
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