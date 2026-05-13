  • 13.05.2026, 13:00:33
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  • OTS0121

Walter Ruck mit 99,18% erneut zum Obmann des Wirtschaftsbund Wien gewählt

Eindrucksvoller Vertrauensbeweis: 121 von 122 Delegierten sprachen Ruck für die nun fünf Jahre andauernde Periode ihr Vertrauen aus

Obmann Walter Ruck nach seiner Wiederwahl.
Wien (OTS) - 

DI Walter Ruck wurde heute im Rahmen der Landesgruppenhauptversammlung mit 121 von 122 Delegiertenstimmen erneut zum Obmann des Wirtschaftsbund Wien gewählt. Damit wird er den Wirtschaftsbund Wien auch in der neuen, nun fünfjährigen, Amtsperiode weiter anführen.

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