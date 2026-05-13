10.000 Skills Schecks: Boost für Weiterbildung in Schlüsseltechnologien

Wien (OTS) -

Die Skills Schecks sind ein wichtiger Meilenstein für die betriebliche Weiterbildung. Inzwischen wurden 10.000 Schecks vergeben. Mit dem niederschwelligen Förderformat „Skills Scheck“ unterstützen das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) und die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG heimische Unternehmen beim Aufbau von Kompetenzen in den zentralen Schlüsseltechnologien der Industriestrategie 2035.

Das Förderkonzept ist bewusst einfach gestaltet: Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), erhalten damit bis zu 50 Prozent der Kosten für externe Weiterbildungen ersetzt, die ihre Mitarbeiter/innen auf die Anforderungen der digitalen und ökologischen Transformation vorbereiten. Pro Mitarbeiter/in können je Ausschreibung bis zu 5.000 Euro gefördert werden.

Seit Einführung des Formats im Jahr 2021 (damals noch „Digital Skills Scheck“) wurden bereits 10.000 Schecks mit einem Gesamtvolumen von über 21 Millionen Euro vergeben – das entspricht durchschnittlich rund fünf Schecks pro Tag. Dies unterstreicht die hohe Nachfrage und die Wirksamkeit des Instruments bei der Stärkung von Zukunftskompetenzen in österreichischen Unternehmen.

„Der 10.000ste Skills Scheck zeigt: Weiterbildung ist ein zentraler Hebel für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Wir stärken Kompetenzen in Schlüsseltechnologien und setzen damit die Industriestrategie 2035 konsequent um“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Henrietta Egerth, Geschäftsführerin der FFG: „Gerade für kleine und mittlere Unternehmen sind Investitionen in Weiterbildung oft eine Herausforderung. Die Skills Schecks senken diese Hürde, übernehmen bis zu 50 Prozent der förderbaren Kosten und ermöglichen gezielten Kompetenzaufbau in Zukunftstechnologien.“

Wesentliche Fakten zum Skills Scheck 2026 auf einen Blick

- Gesamtbudget: 4 Millionen Euro

- Förderquote: 50 % der förderbaren externen Weiterbildungskosten

- Förderhöhe: max. 5.000 Euro pro Skills Scheck; max. 1 Scheck pro Mitarbeiter/in; bis zu 5 Schecks pro Unternehmen (max. 25.000 Euro je Unternehmen)

- Förderzeitraum: max. 18 Monate; Antragstellung spätestens 4 Wochen vor Beginn der Weiterbildung

- Einreichfrist: laufend bis spätestens 15.12.2026, 12:00 Uhr; vorzeitige Schließung bei Ausschöpfung der Mittel möglich



Mehr Informationen:

www.ffg.at/ausschreibungen/SkillsSchecks2026

