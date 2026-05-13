ICOM - Internationaler Museumstag am 18. Mai 2026

Wien (OTS) -

Das diesjährige Motto unterstreicht die wichtige Rolle von Museen als Brückenbauerinnen zwischen kulturellen, sozialen und geopolitischen Gräben. Sie fördern Dialog, Verständnis, Inklusion und Frieden innerhalb und zwischen Gemeinschaften weltweit. Als vertrauenswürdige öffentliche Orte und Lernstätten tragen Museen zu friedlichem Zusammenleben und gegenseitigem Respekt bei. In Zeiten sozialer Zersplitterung, Polarisierung und ungleichem Zugang zu Wissen und Kultur helfen Museen, Verbindungen zwischen Generationen, Gemeinschaften und Grenzen wiederherzustellen. Sie schaffen Umgebungen, in denen Geschichten, Objekte und Menschen zusammenkommen und Raum für Reflexion, Austausch und gemeinsames Verständnis bieten.

Das Motto „Museen – Brückenbauerinnen in einer gespaltenen Welt“ verdeutlicht das Potenzial von Museen, einen respektvollen Dialog zu fördern, ohne Unterschiede auszulöschen. Indem sie Kulturerbe und Erinnerung bewahren, Räume zum Lernen und Nachdenken schaffen und vielfältigen Stimmen Gehör verschaffen, unterstützen Museen Gesellschaften dabei, konstruktiv mit Komplexität umzugehen. Museen sind offen und für alle zugänglich und fördern Vielfalt, Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt.

Das Motto des Internationalen Museumstags 2026 wird auch die Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag von ICOM das ganze Jahr über prägen und das langjährige Engagement der Organisation für die Stärkung der globalen Museumsgemeinschaft und die Förderung ihrer gesellschaftlichen Rolle bekräftigen.

Seit 2020 orientiert sich der Internationale Museumstag an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen und unterstützt jedes Jahr eine Reihe von Zielen. Der Internationale Museumstag 2026 unterstützt folgende Ziele:

SDG 10: Weniger Ungleichheiten – Verringerung der Ungleichheit innerhalb und zwischen Ländern

SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen – Förderung gerechter, friedlicher und inklusiver Gesellschaften

SDG 17: Partnerschaften für die Ziele – Stärkung globaler Partnerschaften für nachhaltige Entwicklung

Gemeinsam werden Museen weltweit am 18. Mai 2026 ihr gemeinsames Engagement für Einheit, Dialog und Frieden demonstrieren!

Veranstaltungen zum IMD rund um den 18. Mai in ganz Österreich:



Niederösterreich

Museumsfrühling Niederösterreich, 1. bis 31. Mai 2026

Oberösterreich

Aktionswoche Internationaler Museumstag in OÖ, 1. - 10. Mai 2026

Salzburg

Salzburger Museumswochenende, 16. - 17. Mai 2026

Steiermark

Aktionstag zum Internationalen Museumstag 2026 in den Grazer Museen

Universitätsmuseen: Hans Gross Kriminalmuseum

Wien

Leopold Museum

Weitere Informationen:

http://icom-oesterreich.at/kalender/icom-internationaler-museumstag-2026

https://icom.museum/en/news/museums-uniting-a-divided-world/

Interactive Map - ICOM IMD 2026