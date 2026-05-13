LExA 2026: Jetzt exzellente Führungspersönlichkeiten in Forschung und Wissenschaft nominieren

Wien (OTS) -

Nominierungen für Führungskräfte im Forschungs- und Wissenschaftsbereich sind noch bis 22. Mai 2026 möglich. Der Award ist mit einem Preisgeld von 4.000 Euro für Teamentwicklungsmaßnahmen dotiert.

Das Career Center der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) ruft zur Einreichung von Nominierungen für den Leadership Excellence Award in Research (LExA) auf. Mit dieser Auszeichnung stellt die LBG exzellente Führung in der Wissenschaft in den Mittelpunkt und würdigt Persönlichkeiten, die mit ihrer Leadership-Kompetenz Forschungsteams nachhaltig prägen. Nominierungen sind noch bis 22. Mai 2026 möglich. Die Verleihung des renommierten Forschungspreises findet am 24. September 2026 in Wien statt.

„Herausragende Forschung entsteht nicht allein durch fachliche Expertise, sondern auch durch die Qualität der Führung. Gerade in einem zunehmend komplexen wissenschaftlichen Umfeld sind Führungskräfte gefordert Orientierung zu geben, Potenziale zu fördern und eine Kultur der Zusammenarbeit zu schaffen“, so Elvira Welzig und Marisa Radatz, Geschäftsführerinnen der LBG. „Der LExA setzt genau hier an. Er macht Leadership in der Wissenschaft sichtbar und zeichnet jene aus, die durch ihr Engagement, ihre Haltung und ihr Handeln einen wesentlichen Beitrag zu exzellenter Forschung leisten.“

Exzellente Führung in der Wissenschaft sichtbar machen

Der Schritt zur Führungskraft ist für Wissenschafter:innen eine echte Herausforderung. Hoher Professionalisierungsdruck in den Forschungsorganisationen, Leistungsdruck, unsichere Arbeits-verhältnisse, komplexe und veränderliche Organisationsstrukturen sowie der hohe Autonomieanspruch erschweren die Führungsarbeit im wissenschaftlichen Umfeld. Aus diesem Grund hat es sich die LBG zur Aufgabe gemacht, gezielt jene Personen anzuerkennen, die diese Herausforderung nicht nur annehmen, sondern auch mit Begeisterung und Leidenschaft meistern und so auch als Vorbild für Nachwuchsforscher:innen agieren.

„Der LExA ist eine wesentliche Ergänzung zu bestehenden Forschungspreisen und hat sich seit seiner Einführung als wichtiger Impulsgeber für eine stärkere Verankerung von Leadership in der Wissenschaft etabliert“, erklärt Susanne Leeb, Leiterin des LBG Career Centers. „Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder herausragende Führungskräfte aus dem Forschungs- und Wissenschaftsbereich auszuzeichnen und ihre wichtige Arbeit sichtbar zu machen.“

Jetzt Führungskräfte nominieren – Einreichungen noch bis 22. Mai möglich

Der Award wird in den zwei Kategorien „Emerging Leaders“ und „Experienced Leaders“ vergeben und trägt damit unterschiedlichen Karrierephasen Rechnung. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 4.000 Euro dotiert, das gezielt für Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Teams eingesetzt wird.

Ein besonderes Merkmal des Awards ist der Nominierungsprozess: Kandidat:innen werden von Personen aus ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld vorgeschlagen. Dadurch rückt jene Form von Leadership in den Fokus, die im täglichen Miteinander erlebbar ist. Gesucht werden Führungspersönlichkeiten, die ihre Teams stärken, Vertrauen schaffen und als Vorbilder für die nächste Generation von Forschenden wirken.

Nominierungen sind noch bis 22. Mai 2026 möglich. Die feierliche Verleihung findet im Rahmen des LBG XChange, einem zentralen Treffpunkt der österreichischen Forschungscommunity, am 24. September 2026 in Wien statt.

Weitere Informationen zum LExA und zum Nominierungsprozess: https://cc.lbg.ac.at/lexa/