BOKU-Podcast „Planet Shapers“, Folge 16: Rohstoffe der Zukunft: Was kommt nach dem Erdöl?

Wien (OTS) -

Woher kommen unsere Rohstoffe morgen, wenn Erdöl keine Option mehr ist? Eine drängende Frage: Seit den 1970er-Jahren hat sich der globale Ressourcenverbrauch mehr als verdreifacht. Gleichzeitig stammen in Europa nur etwa 10 bis 12 Prozent der eingesetzten Materialien aus Recycling. Wie gelingt der Umstieg auf eine wirklich nachhaltige Rohstoffbasis?

Der BOKU-Podcast „Planet Shapers“ widmet sich genau diesen Herausforderungen. In Folge 16 sprechen die Hosts Astrid Kleber und Bernhard Vosicky darüber, wie Holz und landwirtschaftlichen Reststoffen mithilfe von Bioraffinerie-Konzepten und Grüner Chemie fossile Rohstoffe ersetzen und wie Abfall zur wertvollen Ressource wird. Was nach Science-Fiction klingt, ist längst Gegenstand intensiver Forschung und teilweise schon Realität.

Fragen, die im Mittelpunkt stehen:

Welche nachwachsenden Rohstoffe haben das größte Zukunftspotenzial?

Welche Alltagsprodukte könnten künftig aus biobasierten Materialien bestehen?

Was bedeutet „Abfall als Ressource“ konkret?

Wird heute bereits alles recycelt, was möglich wäre?

Warum reicht Recycling allein nicht aus?

Wie werden aus Wasserpflanzen Verpackungen oder Geschirr?

Welche Vorteile bieten diese Materialien gegenüber herkömmlichen Lösungen?

Zu Gast im Studio:

Antje Potthast , Institut für Chemie nachwachsender Rohstoffe, BOKU

, Institut für Chemie nachwachsender Rohstoffe, BOKU Marion Huber-Humer , Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft, BOKU

, Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft, BOKU Marco Beaumont, Chemiker und „Erfinder“, BOKU