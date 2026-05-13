AVISO: Heutiger Ministerrat der Bundesregierung im Bundeskanzleramt um 10.00 Uhr

Wien (OTS) -

Heute, Mittwoch 13. Mai 2026, um 10.00 Uhr tritt der Ministerrat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Im Anschluss findet wie üblich ein Pressefoyer statt.

Termin für Medien:

ca. 11.00 Uhr

PRESSEFOYER mit Bundesminister Peter Hanke, Staatssekretär Alexander Pröll und Staatssekretär Josef Schellhorn

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 10.15 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.



HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).