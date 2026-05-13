- 13.05.2026, 07:59:02
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- OTS0006
AVISO: Heutiger Ministerrat der Bundesregierung im Bundeskanzleramt um 10.00 Uhr
Heute, Mittwoch 13. Mai 2026, um 10.00 Uhr tritt der Ministerrat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Im Anschluss findet wie üblich ein Pressefoyer statt.
Termin für Medien:
ca. 11.00 Uhr
PRESSEFOYER mit Bundesminister Peter Hanke, Staatssekretär Alexander Pröll und Staatssekretär Josef Schellhorn
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 10.15 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
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