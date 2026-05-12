SPÖ-Oxonitsch zur Integration: „Ständige Problembeschreibungen und Überschriften machen Integration nicht besser“

Wien (OTS) -

Mit Verwunderung reagiert SPÖ-Integrationssprecher Christian Oxonitsch auf die heutigen Aussagen von Ministerin Bauer zum Integrationsgesetz. „Seit Monaten warten wir nicht nur auf einen Runden Tisch zur Kinder- und Jugendhilfe, sondern auch auf einen breit abgestimmten und sinnvollen Entwurf zum Integrationsgesetz aus dem Haus von Ministerin Bauer. Stattdessen werden ständig Probleme beschrieben und Überschriften produziert. Das macht die Integration aber auch nicht besser“, so Oxonitsch. ****

„Arbeit, Sprache, Werte – in der Zielsetzung sind wir uns einig. Nur muss man diese Begriffe auch mit sinnvollem Inhalt füllen. Hier bleibt Bauer bislang Antworten schuldig, die Gespräche dazu stehen noch aus“, so Oxonitsch. Als Sozialdemokrat ist Oxonitsch besonders die bessere Integration in den Arbeitsmarkt ein Anliegen: „Wer zu uns kommt, der soll einer für ihn passenden und sinnvollen Arbeit nachgehen können. Das ist nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern vor allem gesellschaftlich.“ (Schluss) mf/ls