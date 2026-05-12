- 12.05.2026, 15:45:07
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FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Gernot Darmann und Sebastian Schwaighofer
KORREKTUR ZU OTS_20260512_OTS0149
KORREKTUR-HINWEIS
Diese Meldung ist eine Korrektur
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Mittwoch, 13. Mai 2026 | 10:30 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Mag. Gernot Darmann und FPÖ-Linksextremismussprecher Sebastian Schwaighofer
Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien
Thema: „Ausbeutung, Menschenhandel, Vergewaltigungen und drogentote Mädchen. Was macht Innenminister Karner?“
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
Rückfragen & Kontakt
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