FPÖ – Darmann: „ÖVP spielt sich scheinheilig als Mahner auf, obwohl sie selbst jahrelang Parallelgesellschaften gefördert hat!“

Wien (OTS) -

Als „scheinheilig und mehr als durchschaubar“ bezeichnete heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann die Reaktion von ÖVP-Generalsekretär Marchetti auf eine neue Studie über die Einstellungen junger muslimischer Zugewanderter, wonach 41 Prozent der jungen Muslime islamische Gebote über unsere Gesetze stellen. „Jetzt gibt sich Marchetti nach dem Motto: ‚Die ÖVP, die Retter, sind da.‘ Die Ergebnisse, die ein verheerendes Bild zeichnen, sind jedoch das direkte Resultat einer jahrzehntelangen, völlig verfehlten Migrations- und Integrationspolitik der Systemparteien. Wenn sich die ÖVP jetzt als Mahner aufspielt, ist das an Heuchelei kaum zu überbieten. Es waren nämlich gerade die ÖVP-geführten Regierungen der vergangenen Jahre, die mit einer Politik des Wegschauens, Schönredens und Zudeckens diese Zustände überhaupt erst ermöglicht haben“, so Darmann weiter.

Mit Unsummen an Steuergeld habe man eine völlig gescheiterte „Kuschelintegration“ finanziert und damit Parallelgesellschaften gefördert, in denen österreichische Werte, unsere Rechtsordnung und die heimische Kultur zunehmend an Bedeutung verlieren würden. „Wer Massenzuwanderung zulässt, integrationsunwillige Personen im Land behält und jede Kritik daran reflexartig diffamiert, darf sich über solche Studienergebnisse nicht wundern. Die schwarz-rot-pinke Verliererkoalition trägt die politische Verantwortung für diese gefährliche Entwicklung“, kritisierte Darmann.

„Jetzt so zu tun, als wäre man Teil der Lösung, ist nichts anderes als ein billiger Versuch, von der eigenen desaströsen Bilanz abzulenken. Die ÖVP hatte jahrelang die Möglichkeit, gegenzusteuern, hat aber stattdessen den Zustrom weiter befeuert, Grenzen nicht geschützt und integrationspolitisch völlig versagt“, erklärte der FPÖ-Sicherheitssprecher.

„Wir brauchen keine PR-Gags mehr, sondern eine Politik, die die Sicherheit unserer Heimat, den Schutz unserer Bevölkerung und den Erhalt unserer Kultur kompromisslos an erste Stelle setzt. Das bedeutet konsequenten Grenzschutz, einen sofortigen Stopp der illegalen Massenzuwanderung, Null-Zuwanderung in unser Sozialsystem sowie eine klare Ansage an all jene, die unsere Werte und Gesetze ablehnen. Es ist höchste Zeit für eine Politik für Österreich und seine Bürger, anstatt weiterhin die Augen vor den von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen geschaffenen Problemen zu verschließen“, forderte Darmann abschließend.