ÖVP-Kircher zum Eisenbahnpaket: Ein Klick, ein Ticket, ein Europa

Brüssel (OTS) -

“Die Buchung internationaler Zugreisen in Europa ist auch im Jahr 2026 noch unnötig kompliziert. Unterschiedliche Anbieter, mehrere Tickets, fehlende Anschlussgarantien und unübersichtliche Buchungsplattformen schrecken viele Menschen vom Bahnfahren ab. Deshalb plant die Europäische Kommission morgen, Mittwoch, ein Eisenbahnpaket vorzulegen, das unter anderem den transparenten Kauf von digitalen Tickets aller europäischen Anbieter über eine Plattform beinhalten soll. Dieses sogenannte ‘Single Ticketing’ ist das neue Roaming”, bringt Sophia Kircher, ÖVP-Verkehrssprecherin im Europaparlament und stv. Vorsitzende des Verkehrsausschusses, die Tragweite auf den Punkt.

So wie der Wegfall der Roaming-Gebühren Europa für die Bürgerinnen und Bürger greifbar gemacht hat, so bringt das Single Ticketing spürbare Erleichterungen bei grenzüberschreitenden Reisen mit der Bahn. “Ich setze mich dafür ein, dass ein Klick für die Buchung reicht. Ein Klick, ein Ticket, ein Europa. So können die Menschen Europa erfahren”, sagt Kircher. “Denn es darf nicht einfacher sein, einen Flug nach Australien ans andere Ende der Welt zu buchen als eine Zugfahrt von Wien nach Prag. Wenn Europa grenzenlos sein will, muss das auch beim Ticketkauf gelten.”

"Ein funktionierendes Single Ticketing wäre ein Boost für internationale Zugreisen in Europa", sagt Kircher. “Das würde einen Kreislauf auslösen: Mehr Nachfrage, mehr Angebot und dann günstigere Preise für Zugtickets”, skizziert sie. Erste Entwicklungen wie neue internationale Verbindungen zwischen Mailand und München über den Brenner vermittelten bereits das enorme Potenzial eines besser vernetzten europäischen Bahnverkehrs. Studien zeigen, dass die Anzahl der Bahnreisenden auf der Langstrecke um mehr als 40 Prozent steigen könnte, wenn die Buchung einfacher wäre. (Schluss)