  • 12.05.2026, 11:59:32
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Holzleitner zum int. ME/CFS-Tag: „Mehr Forschung – wir lassen Betroffene nicht allein"

Förderpreis in Höhe von 450.000 Euro wird im Juli vergeben

Wien (OTS) - 

Anlässlich des internationalen ME/CFS-Tages am 12. Mai bekräftigt Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner das Engagement der Bundesregierung für Betroffene dieser schweren chronischen Erkrankung, die stärker Frauen betrifft. ME/CFS schränkt das Leben der Betroffenen massiv ein, während sie gleichzeitig um die gesellschaftliche Anerkennung ihrer Erkrankung kämpfen müssen.

Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung Eva-Maria Holzleitner: „Wir müssen die Forschung zu dieser und ähnlicher Erkrankungen konsequent stärken. Bereits Mitte Juli werden wir bekanntgeben, welches Projekt mit dem von der WE&ME Foundation gemeinsam mit dem FWF vergebenen Förderpreis in Höhe von 450.000 Euro ausgezeichnet wird. Damit setzen wir einen wichtigen Impuls für die Forschung in diesem Bereich und leisten einen konkreten Beitrag für bessere Versorgung und Behandlungsmöglichkeiten.

Das Ziel ist klar: mehr Forschung, mehr Sensibilisierung und bessere Unterstützung im Alltag. Unser gemeinsamer Weg ist es, die Forschung zu ME/CFS und weiteren postakuten Infektionssyndromen konsequent voranzutreiben und die Versorgung für Betroffene nachhaltig zu verbessern. Nur wenn Forschung und Versorgung eng zusammenspielen, kann Hilfe verlässlich, planbar und für alle zugänglich werden"

Rückfragen & Kontakt

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Theresa Schobesberger, BA
Telefon: +4366488455349
E-Mail: [email protected]

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