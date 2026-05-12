United by Music: Außenministerium und ORF tragen den Eurovision Song Contest in die Welt

Wien (OTS) -

Der 70. Eurovision Song Contest macht Österreich zum musikalischen Treffpunkt Europas –das weltweite Netzwerk des Außenministeriums macht ihn zum globalen Bühnenmoment.

In Zusammenarbeit mit dem ORF und der Österreich Werbung organisieren über 50 Botschaften und Kulturforen mehr als 60 Veranstaltungen weltweit.

Vierzehn sogenannte „Send-off“-Events verabschieden die Künstlerinnen und Künstler der Teilnehmerländer in Richtung Wien. Bei rund 40 Streaming-Veranstaltungen - von Australien und Norwegen über Südafrika bis Kolumbien und den USA - fiebern Fans rund um den Globus mit.

Der Eurovision Song Contest bietet eine einmalige Plattform zur internationalen Vernetzung, die das Außenministerium gezielt nutzt, um ein modernes, inklusives Österreich-Bild zu präsentieren.

„Der Eurovision Song Contest ist weit mehr als ein Musikwettbewerb – er ist gelebte Vielfalt und ein wichtiges Symbol für Frieden, Einheit und kulturellen Austausch. Gemeinsam mit dem ORF und der Österreich Werbung tragen wir diesen Spirit von Wien in die Welt“, betont Außenministerin Beate Meinl-Reisinger.

Das #TeamBMEIA setzt mit diesen Veranstaltungen gezielt Impulse für internationale Vernetzung und schafft Räume für Begegnung zwischen Diplomatie, Kunst und Kultur. Die Veranstaltungen unterstreichen zentrale Werte des Song Contests wie Vielfalt und Inklusion und präsentieren Österreich zugleich als vielseitiges Reiseland.

„Unsere Botschaften und Kulturforen werden weltweit zu Orten der Begegnung. Mit tausenden Gästen sprechen wir gezielt ein internationales Publikum an und setzen nachhaltige Impulse für den Tourismusstandort Österreich“, so Meinl-Reisinger.

Der Eurovision Song Contest 2026 steht für das europäische Leitmotiv „In Vielfalt geeint“ – weit über Europa hinaus.

„Es freut mich sehr, dass diese große österreichische ORF-Produktion Menschen weltweit erreicht – nicht nur live in der Wiener Stadthalle, sondern dank der Unterstützung des Außenministeriums auch durch Streaming Veranstaltungen an so vielen Orten. Der Eurovision Song Contest wird so für ein internationales Publikum unmittelbar erlebbar und verbindet Zuschauerinnen und Zuschauer rund um den Globus“, so ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher.

„Wir präsentieren Österreich gemeinsam mit Partnern weltweit als Erlebnis – zwischen Oper und Club, zwischen Tradition und Moderne – und vermitteln so das einzigartige österreichische Lebensgefühl“, sagt Astrid Steharnig-Staudinger, CEO der Österreich Werbung. „Der Eurovision Song Contest wirkt langfristig auch als Nachfrage-Booster: Rund 36 Millionen Menschen zeigen dadurch bereits jetzt zusätzliches Interesse an Österreich als Reiseziel“, so Steharnig-Staudinger.