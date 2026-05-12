ARGE Gesundheits- und Sozialberufe: Pflege bleibt - stark, sichtbar, unverzichtbar

Wien (OTS) -

Zum Tag der Pflege appelliert die ÖGB ARGE Gesundheits- und Sozialberufe an die Bundesregierung, Pflegeberufe endlich spürbar zu entlasten: Nur mit verlässlicher Finanzierung, ausreichend Personal und echter Wertschätzung kann die Pflege in Österreich zukunftsfähig bleiben. Fehlende Planbarkeit, Zeitdruck und emotionale Überlastung prägen den Alltag vieler Beschäftigter – und gefährden die Qualität der Versorgung. Die ÖGB ARGE der Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe ist ein Zusammenschluss der Gewerkschaften GPA, GÖD, younion, vida und ÖGB.

Faire Bedingungen und planbare Freizeit

Pflegende brauchen sichere Rahmenbedingungen, um ihre Arbeit langfristig leisten zu können. Planbare Freizeit ist kein Luxus, sondern die Voraussetzung dafür, dass Pflege mit Kraft und Menschlichkeit gelingen kann. Gute Arbeitsbedingungen machen den Alltag leichter und sichern Motivation und Lebensqualität in einem fordernden Beruf. Auch ist Pflege körperlich und emotional anspruchsvoll – und verdient daher mehr gesellschaftliche und politische Anerkennung. Umso wichtiger ist ein Arbeitsumfeld, das Rückhalt und Respekt spürbar macht.

Mehr Personal für eine sichere Versorgung

Der Personalmangel bleibt eine zentrale Herausforderung. Ohne ausreichend Kolleg:innen wird jede gute Versorgung zur Dauerbelastung – deshalb braucht es endlich mehr Personal. Nachhaltige Versorgung entsteht nur dort, wo Mitarbeitende gute Arbeitsbedingungen vorfinden, statt dauerhaft an ihre Grenzen zu stoßen. Pflege ist Profiarbeit, die Wissen, Erfahrung und Empathie vereint. Wissen in der Pflege verdient Sichtbarkeit – gute Arbeit gelingt nur, wenn Professionalität ernst genommen wird.

Gemeinsamer Appell und Forderungen

Dauerhafte Absicherung der Pflegefinanzierung durch Überführung des Pflegefonds ins Dauerrecht.

Deutliche Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Entlohnung des Pflegepersonals.

Entwicklung transparenter, evidenzbasierter und bundesweit einheitlicher Methoden zur Personalbedarfsberechnung.

Ausbildungsoffensive und höhere Durchlässigkeit zur Deckung des Personalbedarfs in Pflege und Betreuung.

„Tag für Tag leisten Kolleginnen und Kollegen körperlich und emotional anspruchsvolle Arbeit. Damit das so bleibt, braucht es politische Weitsicht, faire Rahmenbedingungen und konkrete Maßnahmen. Pflege bleibt - stark, sichtbar, unverzichtbar“, lautet der gemeinsame Appell der ARGE Gesundheits- und Sozialberufe.