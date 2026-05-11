Ecker/Schedlbauer zum Tod von Hilde Umdasch

St. Pölten (OTS) -

„Hilde Umdasch stand für Mut, Weitblick und unternehmerische Verantwortung. Mit ihrem Engagement setzte sie wichtige Impulse für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich“, sagt Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker.



Die Amstettner Unternehmerin war als Wirtschaftskammer-Funktionärin in der Sparte Industrie NÖ sowie im Fachverband in mehrere Funktionen aktiv und prägte die Industriepolitik maßgeblich durch ihre Expertise aus der Umdasch Group. Ihre Rolle dort unterstrich ihr Engagement für die Stärkung der regionalen Industrie, insbesondere in Bereichen wie Ausbildung und Innovation.



„Wir trauern um eine herausragende Unternehmerin, deren Beiträge zur Industrie in Niederösterreich unvergessen bleiben werden“, ergänzt WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer.



Die Verdienste von Hilde Umdasch reichen weit über ihr eigenes Unternehmen und über die Landesgrenzen hinaus. Sie zählte zu den prägendsten Unternehmerpersönlichkeiten des Landes. „Ihr Wirken, vor allem auch im sozialen Bereich, wird in der niederösterreichischen Wirtschaft und Gesellschaft in Erinnerung bleiben. Unsere Anteilnahme gilt ihrer Familie und allen, die ihr persönlich und beruflich nahestanden“, so Ecker und Schedlbauer.