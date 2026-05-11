Niemals wieder - Schülerunion Österreich bei Gedenken in Mauthausen

Wien (OTS) -

Am 10.05. fand im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen unter dem Motto “Täter und Täterinnen” die 81. internationale Befreiungsfeier im Beisein der Schülerunion Österreich statt. Die Schülerunion setzt bei der Kranzniederlegung ein Zeichen der Erinnerungskultur.

“Für uns als Schülerunion ist klar, dass eine aktive Erinnerungskultur vor allem bei uns Jugendlichen der erste Schritt zur Prävention von totalitären Bewegungen ist. Gerade im 21. Jahrhundert dürfen wir die schrecklichen Verbrechen der Nationalsozialisten an Jüd:innen, Homosexuellen, politisch Andersdenkenden, beeinträchtigten Personen und anderen Minderheiten nicht vergessen. Nur durch aktives, gelebtes Gedenken bewahren wir uns vor einer Wiederholung der Geschichte. Dieses Gedenken fängt bereits in der Schule beim Behandeln der Thematik im Geschichtsunterricht, bei Schulexkursionen nach Mauthausen und bei gelebter Erinnerungskultur in Jugendvereinen an. Gerade auch die Bildungspolitik in Österreich ist verpflichtet, dass die NS-Zeit nie vergessen wird. Es liegt in unser aller Verantwortung, dass solche unsäglichen Gräueltaten nie wieder passieren können. Für uns als Schülerunion ist klar: Niemals wieder, niemals vergessen!”, so Bundesobmann Maximilian Pech.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler:innenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schüler:innen. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2025/26 23 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Hannah Scheidl kommt ebenfalls von der Schülerunion.

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