Gödl: Pflege als tragende Säule unserer Gesellschaft stärken

Wien (OTS) -

“Pflege ist eine tragende Säule unserer Gesellschaft. Sie bedeutet weit mehr als medizinische Versorgung und Betreuung – sie steht für Menschlichkeit, Würde und Zusammenhalt. Angesichts der steigenden Lebenserwartung und des demografischen Wandels gewinnt das Thema ‘Pflege und Betreuung’ zunehmend an Bedeutung und zählt daher zu den zentralen Aufgaben der österreichischen Sozialpolitik”, sagt ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl anlässlich des morgigen Internationalen Tags der Pflege.

Gödl selbst ist seit 2013 ehrenamtlich auch Vorsitzender des Vereins Sozialmedizinischer Pflegedienst Steiermark (SMP) mit 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der ÖVP-Klubobmann spricht allen Pflegekräften sowie pflegenden Angehörigen seinen besonderen Dank aus: “Pflegekräfte und pflegende Angehörige leisten Tag für Tag Außergewöhnliches. Sie begleiten Menschen in herausfordernden Lebenssituationen mit Kompetenz, Mitgefühl und großem persönlichen Einsatz. Dafür verdienen sie höchsten Respekt und Anerkennung.”

“Der demografische Wandel und die steigende Lebenserwartung führen dazu, dass immer mehr Menschen auf Pflege und Betreuung angewiesen sind. Umso wichtiger ist es, die Pflege nachhaltig zu stärken und Betroffene wie Angehörige bestmöglich zu unterstützen.” Gödl verweist darauf, dass das Pflegegeld trotz des allgemeinen Spardrucks mit 1. Jänner 2026 in allen sieben Stufen erneut valorisiert wurde. Mit der erst im April einstimmig beschlossenen Bundespflegegesetz-Novelle wurden zudem wichtige Verbesserungen und Klarstellungen im Pflegebereich umgesetzt. Neben Anpassungen beim Angehörigenbonus wird insbesondere die Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege weiter ausgebaut. Pflegende Angehörige tragen oft große psychische und körperliche Belastungen. Gespräche und Qualitätskontrollen sollen daher nicht nur die Versorgungssituation verbessern, sondern auch ein besseres Bild über die regionale Betreuungssituation und die Situation pflegender Angehöriger ermöglichen.

Bereits in den Jahren 2022 und 2023 wurden umfassende Pflegereformen auf den Weg gebracht. Diese brachten Verbesserungen bei Arbeitsbedingungen, Ausbildungsmöglichkeiten sowie bei Unterstützungsleistungen für Betroffene und Angehörige. “Pflege bedeutet Verantwortung, Menschlichkeit und Zusammenhalt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegebereich sowie alle pflegenden Angehörigen leisten einen unschätzbar wertvollen Dienst für die Gesellschaft als Ganzes. Dabei wollen wir sie bestmöglich unterstützen”, so der ÖVP-Klubobmann.

Gödl hebt zudem die Wichtigkeit einer Verlängerung des Zivildienstes hervor. “Dem Zivildienst kommt im Gesundheitsbereich und der Pflege eine wichtige Rolle zu. Außerdem gelingt es uns dadurch, mehr Menschen Perspektiven für einen Beruf in der Pflege und Betreuung zu eröffnen.” (Schluss)