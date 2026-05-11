100 Tage psyhelp: Erste Bilanz der neuen Serviceplattform für psychische Gesundheit

Wien (OTS) -

Nach jahrzehntelangem Einsatz des Berufsverbands Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) werden seit Jänner 2026 erstmals kostenfreie Kassenplätze für klinisch-psychologische Behandlung angeboten – ein historischer Meilenstein in der psychischen Gesundheitsversorgung in Österreich. Nach den ersten 100 Tagen zogen die verantwortlichen Akteur:innen jetzt im Rahmen einer Pressekonferenz eine erste Bilanz zur BÖP-Serviceplattform psyhelp, die die Vermittlung der Kassenplätze übernommen hat.

„Wenn wir über Gesundheit sprechen, dann müssen wir immer auch über psychische Gesundheit sprechen. Denn psychische Gesundheit ist keine Randfrage unseres Gesundheitssystems“, betonte Gesundheitsministerin Korinna Schumann bei der Pressekonferenz. „Sie betrifft Menschen in allen Altersgruppen, in allen Lebensrealitäten und in allen Regionen unseres Landes. Viele Menschen erleben Belastungen – durch Unsicherheit, Überforderung, Einsamkeit, familiäre Krisen, Erkrankungen oder schwierige Lebenssituationen. Und viele Menschen brauchen in diesen Situationen professionelle Unterstützung. Deshalb ist es so wichtig, dass wir psychische Versorgung Schritt für Schritt weiter ausbauen und den Zugang erleichtern.“

Großer Bedarf an vollfinanzierten Behandlungsplätzen

„Insgesamt stärkt der Vertrag die flächendeckende, leistbare und qualitätsgesicherte psychische Gesundheitsversorgung. Er erleichtert den ersten Schritt in die Behandlung, verkürzt Wege und Wartezeiten und schafft klare Strukturen für Betroffene, Angehörige und Leistungserbringer. Damit setzt die ÖGK gemeinsam mit dem BÖP ein deutliches Signal für einen zeitgemäßen, fairen und einheitlichen Zugang zu psychologischer Hilfe in Österreich“, so ÖGK-Arbeitnehmer:innen-Obmann Andreas Huss, MBA.

Wie groß der Bedarf ist – und wie notwendig diese Systemveränderung war –, zeigt sich bereits in den ersten 100 Tagen der Umsetzung:

Das Angebot wird österreichweit angenommen.

angenommen. Rund 6.500 Menschen haben sich angemeldet .

. 13.000 Dokumente und Befunde wurden geprüft und klassifiziert.

wurden geprüft und klassifiziert. 2.000 Behandlungsplätze konnten allein in den letzten drei Wochen vermittelt werden.

Hunderte Ersttermine haben bereits stattgefunden.

haben bereits stattgefunden. Mehr als 65 Prozent der Anmeldungen stammen von Frauen.

der Anmeldungen stammen von 10 % erfordern eine Fremdsprache.

„Psychische Gesundheit ist längst kein Randthema mehr. Sie ist eine zentrale Frage der öffentlichen Gesundheit – und sie geht uns alle an. Mit psyhelp haben wir die Klinische Psychologie endgültig dorthin geholt, wo sie hingehört – mitten in die Regelversorgung“, erklärte BÖP-Präsidentin a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger im Rahmen der Pressekonferenz.

Bis 2029 stehen jährlich 120.700 kostenlose klinisch-psychologische Behandlungseinheiten zur Verfügung. Viola Ghavidel, BA, operative Leitung psyhelp, erklärte: „Mit psyhelp haben wir eine innovative, österreichweit einzigartige Plattform geschaffen, die Betroffenen den Zugang zu kostenfreien klinisch-psychologischen Behandlungsplätzen so einfach wie möglich macht. Gute Gesundheitsversorgung startet nicht erst mit der Behandlung, sondern mit einem hochwertigen und gut organisierten Zugang.“

Antworten auf Fragen rund um die Vermittlung der klinisch-psychologischen Kassenplätze finden Sie in den FAQs auf psyhelp.at. Außerdem steht Ihnen das Team der Servicestelle werktags von Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr, unter [email protected] sowie über die kostenlose Serviceline 0800 10 02 03 (für Patient:innen) zur Verfügung.