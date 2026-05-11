Rekordbesuch beim GENUSS-FESTIVAL: Regionale Qualität überzeugt

Wien (OTS) -

Drei Tage lang stand der Wiener Stadtpark ganz im Zeichen regionaler Kulinarik: Über 100 Manufakturen, Direktvermarktungs- und Gastronomiebetriebe aus ganz Österreich präsentierten ihre Spezialitäten.

Das Interesse war heuer so groß wie noch nie: Mehr als 150.000 Besucherinnen und Besucher nutzten das Muttertagswochenende vom 8. bis 10. Mai, um Spezialitäten aus allen Bundesländern zu entdecken.

Im Mittelpunkt standen regionale Lebensmittel und die kulinarische Vielfalt des Landes. Alle über 100 teilnehmenden Betriebe tragen das staatlich anerkannte Gütesiegel AMA GENUSS REGION und stehen damit für geprüfte Qualität und nachvollziehbare Herkunft.

„Das große Interesse zeigt, dass geprüfte Qualität und nachvollziehbare Herkunft bei Lebensmitteln für Konsumentinnen und Konsumenten immer wichtiger werden“, sagt Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing. Sie ergänzt: „Das GENUSS-FESTIVAL schafft die einzigartige Möglichkeit, direkt mit den ausstellenden Betrieben ins Gespräch zu kommen und Spezialitäten einmal quer durchs Land zu verkosten – und das bei einem Spaziergang durch den Wiener Stadtpark.“

„Die zertifizierten AMA GENUSS REGION Betriebe stehen für großes handwerkliches Engagement, hohe Qualität und regionale Wertschöpfung. Wer bewusst zu regionalen Produkten mit dem Gütesiegel AMA GENUSS REGION greift, zeigt auch Wertschätzung gegenüber jenen Menschen, die täglich mit viel Einsatz unsere Lebensmittel produzieren und verarbeiten“, betont Lorenz Mayr, Aufsichtsratsvorsitzender der AMA-Marketing.

Auch Markus Hillebrand, Obmann des Netzwerk Kulinarik, zieht eine positive Bilanz: „Das GENUSS-FESTIVAL hat sich zu einem wichtigen Treffpunkt für Produzentinnen und Produzenten, Gastronomie sowie Konsumentinnen und Konsumenten etabliert. Die persönliche Begegnung, das vielfältige kulinarische Angebot und das besondere Ambiente im Wiener Stadtpark machen die Veranstaltung jedes Jahr zu etwas Besonderem.“

Das GENUSS-FESTIVAL wird von der ARGE Netzwerk Kulinarik gemeinsam mit der Stadt Wien veranstaltet und hat sich längst als Fixpunkt im kulinarischen Veranstaltungskalender etabliert.

Österreichs Kulinarik zum Entdecken und Verkosten

Das Festival war in vier Themenwelten gegliedert – „Wald und Wiese“, „Erde“, „Wasser“ und „Spezialitäten“ – und lud Besucherinnen und Besucher zum Verkosten, Einkaufen und Mitmachen ein. Neben Käse-, Fleisch- und Fischdelikatessen, Brot und Ölen, sorgten auch kreative Ideen für Aufmerksamkeit: von Weinviertler Erdnüssen über Alpenkaviar und Wiener Schnecken bis hin zu regional interpretiertem Sushi.

Mitmach-Stationen wie Getreidemahlen, das Verzieren von Lebkuchenherzen oder die Bio-Erlebnisstation ergänzten das kulinarische Angebot und machten Regionalität für große und kleine Gäste erlebbar.

Regionale Qualität wird auch in der Gastronomie sichtbar

Nachvollziehbare Herkunft spielte beim Festival eine zentrale Rolle. Rund 4.000 Betriebe sind mittlerweile mit dem Gütesiegel AMA GENUSS REGION zertifiziert, darunter etwa 1.300 Gastronomiebetriebe.

„Immer mehr Gäste möchten auch beim Besuch im Restaurant oder Wirtshaus wissen, woher die Zutaten auf ihrem Teller stammen. Gastronomiebetriebe mit dem Gütesiegel AMA GENUSS REGION gehen hier noch einen Schritt weiter: Sie setzen freiwillig auf Herkunftskennzeichnung, lassen sich unabhängig kontrollieren und stehen zugleich für regionale Qualität. Diese Transparenz schafft Vertrauen und macht für Konsumentinnen und Konsumenten sichtbar, woher die Lebensmittel kommen“, sagt Christina Mutenthaler-Sipek.

Das Gütesiegel AMA GENUSS REGION

AMA GENUSS REGION ist ein staatlich anerkanntes Gütesiegel. Es garantiert geprüfte Qualität und regionale Herkunft bei bäuerlichen Direktvermarktern, Manufakturen, Gastronomie und in der Hotellerie. Es garantiert, dass die Rohstoffe aus der Region stammen, die Qualität über dem gesetzlichen Standard liegt und entlang der gesamten Wertschöpfungskette kontrolliert wird. Kurze Transportwege, traditionelle Verarbeitung und die enge Verbindung von Handwerk und Herkunft stehen dabei im Mittelpunkt.

Alle zertifizierten AMA GENUSS REGION Betriebe sind schnell und einfach mittels Genuss-Landkarte zu finden unter https://www.genussregionen.at.

Zur Bildergalerie GENUSS-FESTIVAL 2026 (Bildcredit: AMA GENUSS REGION/schwarz-koenig.at) https://amainfo.canto.global/b/KG3EB