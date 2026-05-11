- 11.05.2026, 11:26:32
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Erinnerung ans Pressegespräch: Kindergarten, Dorfzentrum, Straße - Was jetzt nicht gebaut werden kann
Fünf Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zeigen konkrete Gemeindeprojekte, die wegen Geldmangels verschoben, reduziert oder abgesagt werden mussten – Teilnahme auch online
Eine Straße wird nicht saniert, ein Kindergarten muss warten, ein neues Dorfzentrum wird verschoben: Hinter der kommunalen Investitionsbremse stehen konkrete Projekte in Österreichs Gemeinden.
Nach der aktuellen Blitzumfrage des Österreichischen Gemeindebundes, wonach hochgerechnet rund 1 Milliarde Euro an kommunalen Investitionen und mehr als 5.000 Projekte seit Anfang 2025 aufgeschoben oder abgesagt wurden, lädt der Österreichische Gemeindebund zu einem Pressegespräch mit Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und fünf Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus kleinen, mittleren und größeren Gemeinden.
Im Mittelpunkt stehen konkrete Projekte, die wegen fehlender finanzieller Spielräume nicht gebaut, saniert oder erneuert werden können – und deren Folgen für Infrastruktur, Lebensqualität, Sicherheit sowie regionale Betriebe.
Pressegespräch: Kindergarten, Dorfzentrum, Straße - Was jetzt nicht gebaut werden kann
- Zeit: Mittwoch, 13. Mai 2026 um 10.00 Uhr
- Ort: Salon Mezzanin, Volksgartenstraße 5/2, 1010 Wien
- Online-Teilnahme: Möglich nach Anmeldung
Teilnehmer:
- Johannes Pressl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes
- Ulrike Kitzinger, Bürgermeisterin der Gemeinde Sigleß
- Kerstin Suchan-Mayr, Bürgermeisterin der Stadtgemeinde St. Valentin
- Lambert Handl, Bürgermeister der Marktgemeinde Dobersberg
- Patric Pipp, Bürgermeister der Marktgemeinde Nußdorf ob der Traisen
- Stefan Schröter, Bürgermeister der Marktgemeinde Ziersdorf
Themen:
- konkrete kommunale Projekte, die verschoben, reduziert oder abgesagt werden mussten
- Auswirkungen auf Kinderbetreuung, Feuerwehr, Straßen, Schulen, Wasser- und Abwasserinfrastruktur sowie kommunale Gebäude
- Folgen für regionale Betriebe und Aufträge vor Ort
- Forderung des Gemeindebundes nach einem kommunalen Investitions-Turbo
Wir laden interessierte Journalistinnen und Journalisten herzlich ein, am Pressegespräch vor Ort oder online teilzunehmen. Den Videokonferenz-Link erhalten Sie nach Anmeldung unter [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
[email protected]
www.gemeindebund.at
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