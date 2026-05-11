  • 11.05.2026, 11:26:32
  • /
  • OTS0074

Erinnerung ans Pressegespräch: Kindergarten, Dorfzentrum, Straße - Was jetzt nicht gebaut werden kann

Fünf Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zeigen konkrete Gemeindeprojekte, die wegen Geldmangels verschoben, reduziert oder abgesagt werden mussten – Teilnahme auch online

Wien (OTS) - 

Eine Straße wird nicht saniert, ein Kindergarten muss warten, ein neues Dorfzentrum wird verschoben: Hinter der kommunalen Investitionsbremse stehen konkrete Projekte in Österreichs Gemeinden.

Nach der aktuellen Blitzumfrage des Österreichischen Gemeindebundes, wonach hochgerechnet rund 1 Milliarde Euro an kommunalen Investitionen und mehr als 5.000 Projekte seit Anfang 2025 aufgeschoben oder abgesagt wurden, lädt der Österreichische Gemeindebund zu einem Pressegespräch mit Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und fünf Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus kleinen, mittleren und größeren Gemeinden.

Im Mittelpunkt stehen konkrete Projekte, die wegen fehlender finanzieller Spielräume nicht gebaut, saniert oder erneuert werden können – und deren Folgen für Infrastruktur, Lebensqualität, Sicherheit sowie regionale Betriebe.

Pressegespräch: Kindergarten, Dorfzentrum, Straße - Was jetzt nicht gebaut werden kann

  • Zeit: Mittwoch, 13. Mai 2026 um 10.00 Uhr
  • Ort: Salon Mezzanin, Volksgartenstraße 5/2, 1010 Wien
  • Online-Teilnahme: Möglich nach Anmeldung

Teilnehmer:

  • Johannes Pressl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes
  • Ulrike Kitzinger, Bürgermeisterin der Gemeinde Sigleß
  • Kerstin Suchan-Mayr, Bürgermeisterin der Stadtgemeinde St. Valentin
  • Lambert Handl, Bürgermeister der Marktgemeinde Dobersberg
  • Patric Pipp, Bürgermeister der Marktgemeinde Nußdorf ob der Traisen
  • Stefan Schröter, Bürgermeister der Marktgemeinde Ziersdorf

Themen:

  • konkrete kommunale Projekte, die verschoben, reduziert oder abgesagt werden mussten
  • Auswirkungen auf Kinderbetreuung, Feuerwehr, Straßen, Schulen, Wasser- und Abwasserinfrastruktur sowie kommunale Gebäude
  • Folgen für regionale Betriebe und Aufträge vor Ort
  • Forderung des Gemeindebundes nach einem kommunalen Investitions-Turbo

Wir laden interessierte Journalistinnen und Journalisten herzlich ein, am Pressegespräch vor Ort oder online teilzunehmen. Den Videokonferenz-Link erhalten Sie nach Anmeldung unter [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
[email protected]
www.gemeindebund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichischer Gemeindebund

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
[email protected]
www.gemeindebund.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright