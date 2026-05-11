Erinnerung ans Pressegespräch: Kindergarten, Dorfzentrum, Straße - Was jetzt nicht gebaut werden kann

Wien (OTS) -

Eine Straße wird nicht saniert, ein Kindergarten muss warten, ein neues Dorfzentrum wird verschoben: Hinter der kommunalen Investitionsbremse stehen konkrete Projekte in Österreichs Gemeinden.



Nach der aktuellen Blitzumfrage des Österreichischen Gemeindebundes, wonach hochgerechnet rund 1 Milliarde Euro an kommunalen Investitionen und mehr als 5.000 Projekte seit Anfang 2025 aufgeschoben oder abgesagt wurden, lädt der Österreichische Gemeindebund zu einem Pressegespräch mit Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und fünf Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus kleinen, mittleren und größeren Gemeinden.



Im Mittelpunkt stehen konkrete Projekte, die wegen fehlender finanzieller Spielräume nicht gebaut, saniert oder erneuert werden können – und deren Folgen für Infrastruktur, Lebensqualität, Sicherheit sowie regionale Betriebe.



Pressegespräch: Kindergarten, Dorfzentrum, Straße - Was jetzt nicht gebaut werden kann

Zeit: Mittwoch, 13. Mai 2026 um 10.00 Uhr

Mittwoch, 13. Mai 2026 um 10.00 Uhr Ort: Salon Mezzanin, Volksgartenstraße 5/2, 1010 Wien

Salon Mezzanin, Volksgartenstraße 5/2, 1010 Wien Online-Teilnahme: Möglich nach Anmeldung

Teilnehmer:

Johannes Pressl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Ulrike Kitzinger, Bürgermeisterin der Gemeinde Sigleß

Kerstin Suchan-Mayr, Bürgermeisterin der Stadtgemeinde St. Valentin

Lambert Handl, Bürgermeister der Marktgemeinde Dobersberg

Patric Pipp, Bürgermeister der Marktgemeinde Nußdorf ob der Traisen

Stefan Schröter, Bürgermeister der Marktgemeinde Ziersdorf

Themen:

konkrete kommunale Projekte, die verschoben, reduziert oder abgesagt werden mussten

Auswirkungen auf Kinderbetreuung, Feuerwehr, Straßen, Schulen, Wasser- und Abwasserinfrastruktur sowie kommunale Gebäude

Folgen für regionale Betriebe und Aufträge vor Ort

Forderung des Gemeindebundes nach einem kommunalen Investitions-Turbo

Wir laden interessierte Journalistinnen und Journalisten herzlich ein, am Pressegespräch vor Ort oder online teilzunehmen. Den Videokonferenz-Link erhalten Sie nach Anmeldung unter [email protected]