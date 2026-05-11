REMINDER: Pressekonferenz der Österreichischen Ärztekammer: Ärztemangel? Jobgarantie statt Arbeitsverpflichtung für Jungärzte!

Wien (OTS) -

Keine Plätze für die Ausbildung, zu wenig Zeit für die Ausbildung selbst und keine notwendigen finanziellen Mittel für die Ausbildung – die Frustration unter den jungen Ärztinnen und Ärzten in Österreich ist groß – das zeigen aktuelle Zahlen aus allen Bundesländern. Am stärksten betroffen sind die Basisausbildung, die nach dem Studium und vor der Facharztausbildung ansteht, aber auch schon das Klinisch-Praktische Jahr in der finalen Phase des Studiums. Und das trotz des über allem schwebenden Damoklesschwerts des Ärztemangels im öffentlichen System in Österreich. All das lässt die immer wieder aufkommende Diskussion über eine Verpflichtung zum ärztlichen Tätigwerden nach dem Studium zynisch wirken.

Die Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) zeigt in einer Pressekonferenz auf, warum monatelange Wartezeiten und andere Hürden die jungen Ärztinnen und Ärzte vertreiben und welche Maßnahmen gesetzt werden müssen, um Abwanderung – und damit den Ärztemangel im öffentlichen System – nicht weiter zu befeuern. Ein Vertreter der Österreichischen Hochschüler_innenschaft berichtet hautnah von seinen Erfahrungen und darüber, warum es so schwierig ist, nach dem Medizinstudium in Österreich als Arzt zu arbeiten beginnen zu können.

Ihre Gesprächspartner sind:

OMR Dr. Johannes Steinhart

Präsident der Österreichischen Ärztekammer

Dr. Daniel von Langen, BSc

ÖÄK-Vizepräsident und Obmann der Bundeskurie angestellte Ärzte (BKAÄ)

Kim Haas, Dr.med

Obmann-Stellvertreterin der BKAÄ und ÖÄK-Turnusärztevertreterin

Anant Thind

2. Stv. Vorsitzender der ÖH Med Wien

Um Anmeldung wird gebeten: [email protected]

Pressekonferenz der Österreichischen Ärztekammer: Ärztemangel? Jobgarantie statt Arbeitsverpflichtung für Jungärzte!

Datum: 12.05.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Österreichische Ärztekammer

Weihburggasse 10-12

1010 Wien

Österreich