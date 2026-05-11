Austrotherm bündelt Marketing und Business Development unter neuer Leitung

Wopfing (OTS) -

Benedikt Feuchtmüller (39), zuletzt in der Austrotherm Gruppe für Business-Development-Aktivitäten verantwortlich, hat mit 1. April die Leitung des Marketings der Austrotherm Gruppe sowie von Austrotherm Österreich übernommen. In dieser Funktion verantwortet er die strategische Weiterentwicklung der Marke, die gruppenweite Marketingausrichtung sowie die enge Verzahnung von Markt-, Produkt- und Innovationsstrategien.

Feuchtmüller bringt mehr als 14 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Strategie, Geschäftsentwicklung und Markenführung mit. Vor seinem Einstieg bei Austrotherm im Jahr 2025 war er bei Wienerberger und Pipelife Austria als Head of Category Management tätig und verantwortete darüber hinaus New Business Ventures sowie Market Intelligence. Seine internationale Laufbahn begann er bei Henkel, wo er mehrere globale und regionale Führungsfunktionen innehatte. Der gebürtige Wiener ist Absolvent der Wirtschaftsuniversität Wien und studierte Internationale Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Marketing Management und Projektmanagement.

Mit der Bündelung von Marketing und Business Development setzt Austrotherm gezielt auf eine integrierte Marktbearbeitung und stärkt die strategische Positionierung der Gruppe im internationalen Wettbewerbsumfeld.

„Austrotherm vereint für mich vieles, was mir beruflichen wichtig ist: ein internationales Umfeld, unternehmerische Gestaltungsmöglichkeiten und gleichzeitig eine familiäre Unternehmenskultur. Besonders überzeugt hat mich das junge, hochmotivierte Team sowie die Offenheit, neue Ideen gemeinsam umzusetzen. In dieser Aufgabe sehe ich ideale Voraussetzungen, um meine Stärken einzubringen und die Weiterentwicklung der Marke nachhaltig mitzugestalten“, freut sich Benedikt Feuchtmüller über seine neue, erweiterte Aufgabe.

„ Mit Benedikt Feuchtmüller gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit mit ausgeprägter strategischer Kompetenz, internationaler Erfahrung und klarer Teamorientierung. Die Bündelung von Marketing und Business Development schafft zusätzliche Schlagkraft in der Marktbearbeitung und stärkt unsere Position im internationalen Wettbewerb nachhaltig “, ergänzt Heimo Pascher, Geschäftsführung Austrotherm Gruppe.

Über Austrotherm

Die sich in österreichischem Familienbesitz befindliche Austrotherm Gruppe verfügt aktuell in 14 Ländern über insgesamt 35 Produktionsstandorte für hochqualitative, effiziente und energiesparende Dämmstoffe. Die Austrotherm Gruppe beschäftigt aktuell rund 1.500 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Umsatz von 500 Millionen Euro. Neben der Zentrale in Wopfing und den Werken in Pinkafeld, Michelhausen und Purbach ist Austrotherm mit Unternehmen in Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Italien, Kroatien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ungarn und der Türkei vertreten. Die Austrotherm Gruppe ist ein Unternehmen der Schmid Industrieholding, die im Jahr 2025 mit 6.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro erzielte.



