OKTO zum Welt-Schizophrenie-Tag: OKTOFOKUS mit Lisa Isabella Grabner

Wien Breitensee (OTS) -

Weil es schwer war, Menschen zu finden, die über ihre Erkrankung sprechen wollten, hat Lisa Isabella Grabner ihre eigene Geschichte zum Thema gemacht: MEINE KOMPLETT ANDERE WELT – DIAGNOSE: PARAONIDE SCHIZOPHRENIE ist ein einfühlsamer und mutiger Film. Mit OKTO-Moderatorin Katharina Obermayer spricht die Filmemacherin um 20:00 Uhr im Rahmen der Sendereihe OKTOFOKUS über Vorurteile, den Umgang mit der Krankheit und natürlich über den Dokumentarstreifen. Um 20:30 Uhr ist der 73-minütige Film dann in voller Länge zu sehen.

„Ich bin 21 als ich nach meiner ersten Psychose in der Klinik erwache. Die Diagnose: paranoide Schizophrenie. Ein für mich mit großer Scham behafteter Einriss. Heute, neun Jahre später, lebe ich in Wien, studiere, arbeite, liebe – und blicke zurück“, sagt die Absolventin der Filmakademie Wien und leidenschaftliche Editorin über ihr Projekt.

Und weiter: „Dieser intime dokumentarische Film erzählt von meinem Weg mit der Erkrankung, weil ich mich nicht mehr hinter meiner Scham verstecken möchte. Er zeigt meinen Kampf mit der Scham und Ängsten, mit Rückfällen und Selbstzweifeln – aber auch meine Kraft, nicht aufzugeben. Mit der Unterstützung von meiner Familie, guten Therapeut:innen, Medikamenten und Aufklärung. Reenactments und Animationen machen meine Innenwelt der Psychose sichtbar, Interviews mit Expertinnen erweitern den Blick.“

MEINE KOMPLETT ANDERE WELT – DIAGNOSE: PARAONIDE SCHIZOPHRENIE ist Film über das Leben mit einer psychischen Erkrankung – ein leiser, eindringlicher Blick auf Krankheit und Heilung jenseits von Klischees und Pathologie. Es geht um die Macht von Sprache, von Beziehung, von Wissen und um die Hoffnung, dass aus dem Bruch etwas Neues wachsen kann.