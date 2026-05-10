Große Bühne für Kärnten mit Rekordteilnahme

Klagenfurt/Wien (OTS) -

Heute Abend lud erstmals Daniel Fellner als Kärntner Landeshauptmann zur „Großen Bühne für Kärnten in Wien“ ein – und konnte eine Rekordgästezahl begrüßen: 800 prominente Besucher aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Medien und öffentlichem Leben waren seiner Einladung gefolgt. „Das ist ein wunderbares Zeichen lebendiger Verbindung zwischen Kärnten und der Bundeshauptstadt“, freute sich der Landeshauptmann. Der kulturell-kulinarische Abend im GIRONCOLI-KRISTALL des STRABAG-Hauses in Wien biete die Möglichkeit, sich mit „führenden Köpfen aus allen Bereichen auszutauschen und den einen oder anderen Impuls für künftige gemeinsame Projekte mitzunehmen“, so Fellner.



Mit der Eröffnung der Koralmbahn im Dezember 2025 sei Kärnten bereits ein Stück „schneller an Wien dran. Mit dem Semmeringbasistunnel Ende 2029 werden Kärnten und Wien noch enger zusammenwachsen und unser Austausch auf wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Ebene wird noch intensiver werden“, zeigte sich LH Fellner überzeugt.



Abseits des Netzwerkens begeisterte der Theaterwagen Porcia mit dem „Brandner Kaspar“ das Publikum. Unter ihnen: LH a.D. Peter Kaiser, Leo Stollwitzer, Präsident Club Carinthia, aus der „Kunst- und Kulturwelt“ Angelica Ladurner, Aron Stiehl, Richard Kaplenig, Nadja Kayali, Valentin Oman, Sandra Pires. Tanja Prusnik; die Schauspieler Jürgen Maurer, Maria Köstlinger und Kristina Sprenger; aus Wirtschaft und Wissenschaft Wolfgang Bidner (Rewe), Karin Grießner (IBM), Alexander Walcher (Asfinag), Christoph Obererlacher (Swiss Life Select); Christoph Grabenwarter, Präsident Verfassungsgerichtshof Österreich; Michael Opriesnig, Generalsekretär Österr. Rotes Kreuz; zahlreiche Botschafter und Honorarkonsule; Herbert Seher, Slowenisches Institut in Wien; Katrin Thum, Verein Weltkärntner und viele mehr.



Begeistert zeigten sich die Gäste auch vom musikalischen Genuss von und mit Julia Hofer, Hannah Senfter und Polina Winkler. Und in liebgewordener Tradition fanden die Kärntner Kasnudeln reißenden Absatz. „Sie sind halt doch ein Stück Heimat“, schmunzelten etwa Leo Stollwitzer und Josef Buchacher vom Kärntner Verein Edelweiß in Wien.



Ein herzliches und großes Danke richtete der Kärntner Landeshauptmann an die STRABAG-Hausherren, Vorstandsvorsitzender Stefan Kratochwill, Hans Peter Haselsteiner und Sebastian Haselsteiner: „Sie machen es möglich, dass Kärnten diese wunderbare große Bühne hier im GIRONCOLI-KRISTALL in Wien geboten wird.“

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