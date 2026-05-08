Gewerkschaft fordert zum Internationale Tag der Berufskraftfahrer:innen besseren Arbeitsbedingungen

Wien (OTS) -

Heute, wie jeden zweiten Freitag im Mai, ist der Internationale Tag der Berufskraftfahrer:innen. Die Gewerkschaft vida nimmt diesen Tag zum Anlass, bessere Arbeitsbedingungen für diese Berufsgruppe zu fordern. „Es ist ein unzumutbarer Zustand, dass an vielen Rastplätzen Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer noch immer nicht einmal auf die Toilette gehen können, da sanitäre Anlagen fehlen“, sagt Markus Petritsch, Vorsitzender des vida-Fachbereichs Straße.

Zudem gebe es entlang der heimischen Autobahnen noch immer keine für die Berufskraftfahrer:innen finanziell erschwingliche flächendeckende Infrastruktur. Die Lebensmittel in den Shops und Unterkünften entlang der Hauptverkehrsrouten seien nicht zuletzt aufgrund der Rekordinflation der letzten Jahre noch einmal teuerer geworden. Auch Möglichkeiten, sich Essen aufzuwärmen, gebe es nicht. Daher brauche es für LKW-Lenker:innen auch eine kräftige Lohnerhöhung, betont Petritsch schon im Hinblick auf die Herbstlohnrunden. Der Einstiegslohn beträgt seit 1. Jänner 2026 2.235,16 Euro brutto im Monat.

Dies ist nicht zuletzt auch notwendig, um das Berufsbild wieder attraktiver zu gestalten, um den Fahrer:innenmangel zu bekämpfen. In den kommenden zehn Jahren würden 20 Prozent der aktiven Berufskraftfahrer:innen in Pension gehen. „Diesen Personalmangel wird man nur mit besseren Arbeitsbedingungen aber nicht mit der Mangelberufsliste, der Rot-Weiß-Rot-Karte oder dem L17-Führerschein für LKW-Fahrer:innen in den Griff bekommen.“

Dass die LKW-Stellplätze bei den Autobahnraststätten und Rastplätzen weiter ausgebaut werden müssen, liege auf der Hand. Schließlich seien Abstellmöglichkeiten essenziell, damit die Lenker:innen die gesetzlichen Mindestregelungen bei Lenk- und Ruhezeiten sowie die vorgeschriebenen Pausen einhalten können, betont Petritsch weiter.

„Verbesserte Arbeits- und Rahmenbedingungen für die LKW-Lenker und -Lenkerinnen sind auch ein wichtiger Beitrag zur Hebung der allgemeinen Verkehrssicherheit.“ Gerade im grenzüberschreitenden Verkehr bedürfe es daher vermehrter Kontrollen und Strafen, um Lohndumping und Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten besser zu verhindern. Das sei nicht nur für die Fahrer:innen wichtig, sondern auch für einen fairen Wettbewerbs und alle ehrlich wirtschaftenden heimischen Frächter:innen, so der vida-Gewerkschafter.

Viele Berufslenker:innen im grenzüberschreitenden Güterverkehr übernachten unter der Woche regelmäßig auf Autobahn-Rastanlagen in ihrer LKW-Kabine. Manche sogar am Wochenende. Auch WCs und Wasch- und Duschgelegenheiten gebe es noch immer zu wenig. „Gerade deshalb fordern wir umgehend strukturelle Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen mit mehr menschenwürdigen Rastplätzen und besseren Löhne“, bekräftigt Petritsch.

Die Gewerkschaft vida fordert: