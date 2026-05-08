Disoski/Grüne: „Europa ist stärker, wenn Demokratie und europäische Solidarität gewinnen“

Wien (OTS) -

„Der Europatag erinnert uns daran, dass Europas Stärke und Erfolg auf dem Fundament von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Zusammenhalt aufgebaut ist. Gerade in einer Zeit, in der autoritäre Kräfte Europa unter Druck setzen, braucht es ein geeintes Europa und unseren Einsatz dafür mehr denn je“, sagt Meri Disoski, Europasprecherin der Grünen, im Vorfeld des morgigen Europatags.



Mit Blick auf aktuelle politische Entwicklungen – etwa den demokratischen Wechsel in Ungarn – sieht Disoski ein wichtiges Signal für Europa: „Viele Menschen in Europa wollen keine Politik der Spaltung und des Rückschritts, sondern eine gemeinsame Union, die Freiheit schützt, Chancen schafft und gemeinsame Lösungen ermöglicht. Das bedeutet auch, dass wir entscheidungsfähiger werden müssen. Wir müssen aus dem Beispiel der schädlichen Blockadepolitik Orbáns lernen und in weiteren Bereichen, wie auch der Außen- und Sanktionspolitik, die Vetomöglichkeiten zugunsten von qualifizierten Mehrheitsentscheidungen abschaffen.“



Die Europasprecherin der Grünen verweist darüber hinaus insbesondere auf die Rolle der EU beim Klimaschutz, bei sozialer Sicherheit und beim Schutz von Grundrechten. „Die großen Herausforderungen unserer Zeit lassen sich nicht national lösen. Ein starkes Europa bedeutet mehr Zusammenarbeit, mehr Sicherheit und mehr Zukunftschancen – gerade für junge Menschen.“



„Europa lebt davon, dass Menschen sich einbringen, für Demokratie eintreten und Zusammenhalt über Nationalismus stellen. Diese europäische Idee müssen wir jeden Tag verteidigen und weiterentwickeln. Der Europatag erinnert uns daran, wie viel wir gemeinsam erreichen können“, hält Disoski fest.



