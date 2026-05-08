pro mente Austria bewegt

Linz (OTS) -

Der Bewegungstag von pro mente Austria in Linz zeigte eindrucksvoll, wie Mittel aus dem „Guten Rat für Rückverteilung“, gegründet von Marlene Engelhorn, wirksam werden: Rund 400 Menschen mit psychosozialem Unterstützungsbedarf aus ganz Österreich nahmen am Donnerstag an der Veranstaltung im ASKÖ Bewegungscenter in Linz teil und erlebten eine Fülle von Aktivitäten und Begegnungen als Schlüssel zu mehr Wohlbefinden, Teilhabe und Gemeinschaft im Alltag.

Bewegung als stabilisierender Faktor im Alltag

„Zahlreiche Studien zeigen, dass regelmäßige Bewegung einen ganz wesentlichen Beitrag zur Förderung der psychischen Gesundheit leisten kann. Gerade für Menschen mit psychischen Belastungen ist Bewegung weit mehr als körperliche Aktivität – sie kann Struktur geben, Stress reduzieren und neue Perspektiven eröffnen. Gleichzeitig bestehen im Alltag oft Hürden – etwa fehlende Motivation, soziale Isolation oder mangelnde Zugänge zu passenden Angeboten“, betont PDoz. Dr. Günter Klug, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie sowie Präsident von pro mente Austria. „Genau hier setzt der Bewegungstag an und bildet einen Rahmen, in dem positive Erfahrungen möglich werden – gemeinschaftlich, unterstützend und ohne Leistungsdruck.“

Ressourcen stärken und Lebensqualität verbessern

Im Zentrum des Bewegungstags von pro mente Austria stand ein facettenreiches Programm mit unterschiedlichen aktivierenden Angeboten, die keine Vorerfahrung erforderten, unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen berücksichtigten und auf die Stärkung von Selbstwirksamkeit, sozialen Kontakten und mentaler Widerstandskraft abzielten. Die Bandbreite der insgesamt rund 25 verschiedenen Bewegungsformate reichte von Fußball, Tischtennis, Laufen, Kegeln und Tanzen über spielerische Koordinationsübungen zur Körperwahrnehmung bis hin zu kreativen Ausdrucksformen – wie etwa Improtheater – für geistigen Schwung. Die Teilnehmer:innen konnten verschiedene Stationen durchlaufen, Neues ausprobieren und in ihrem eigenen Tempo aktiv werden. Gleichzeitig entstand in den Gruppen, beim gemeinsamen Mittagessen oder während der Pausen viel Raum für Begegnung, Austausch und ein Gefühl von Zugehörigkeit – zentrale Faktoren für psychische Stabilität.

„Ich hab Dinge ausprobiert, die ich mir normal nicht zutraue. In der Gruppe ist es leichter gefallen, auch weil ich gesehen habe, dass es anderen ganz ähnlich geht. Bewegung kann auch bedeuten, dass man kleine Schritte macht – das nehme ich mir von diesem Tag mit“, erzählt eine Teilnehmerin.

Unmittelbare Wirkung von Rückverteilung

Gerade vor dem Hintergrund steigender psychischer Belastungen zeigt der Bewegungstag von pro mente Austria, wie wichtig gezielte Investitionen in niederschwellige Angebote sind, um unmittelbare Verbesserungen im täglichen Leben zu schaffen. „Psychische Gesundheit darf keine Frage der finanziellen Möglichkeiten sein. Genau deshalb sind Initiativen wie der ‚Gute Rat für Rückverteilung‘ so wichtig“, betontPDoz. Dr. Günter Klug.

Für die Teilnehmer:innen war der Bewegungstag vor allem eines: ein gemeinschaftliches Erlebnis, das in Erinnerung bleibt – und ein Impuls, Bewegung ressourcenorientiert und nachhaltig in der Freizeitgestaltung zu verankern.

pro mente Austria

Seit nunmehr 50 Jahren vertritt pro mente Austria als Dachverband 26 Mitgliederorganisationen, die in ganz Österreich mit ihren 5.500 Mitarbeiter:innen Menschen mit psychischen oder psychosozialen Problemen versorgen. Multiprofessionelle Teams der Mitglieder decken alle Dienstleistungen ab, die die psychosoziale Gesundheit Einzelner und der Gesellschaft fördern: Sie bieten psychosoziale und sozialpsychiatrische Versorgung, Wohn- und Betreuungsangebote und Arbeitsprojekte sowie Prävention & Rehabilitation und Aus- und Fortbildung.

Wir vertreten die gemeinsamen Ziele unserer Mitglieder sowohl in Österreich als auch im Ausland und bieten eine Plattform für den unkomplizierten Informationsaustausch. Nach außen stehen wir als Ansprechpartner für alle Stakeholder:innen im Bereich der psychischen und sozialen Gesundheit zur Verfügung.

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© Schuster