  • 08.05.2026, 10:24:32
  • /
  • OTS0053

Maurer/Schallmeiner: Schluss mit PR-Show-Politik – Minister Wiederkehr muss bei inklusiver Bildung endlich liefern!

Grüne unterstützen Forderungen der Behindertenverbände und kritisieren Untätigkeit des Bildungsministers – Sonderschulzahlen steigen statt zu sinken.

Wien (OTS) - 

Anlässlich der heutigen NEOS-Enquete üben Sigi Maurer, stv. Klubobfrau und Bildungssprecherin der Grünen, sowie Inklusionssprecher Ralph Schallmeiner scharfe Kritik an Bildungsminister Wiederkehr. Während sich der Minister in Inszenierungen übt, schlagen die wichtigsten Stakeholder in einem offenen Brief Alarm: Die Entwürfe des Ministeriums seien „inklusionshemmend“.

Sigi Maurer: „Minister Wiederkehr verspricht viel und hält wenig“

„Was wir heute erleben, ist das nächste PR-Event nach dem Muster des ‘Plan Z-Zirkus’, während die Betroffenen verzweifeln. Minister Wiederkehr verspricht Reformen, bringt aber nichts auf den Boden“, so Maurer. „Der aktuelle Bildungsbericht zeigt ein bildungspolitisches Versagen: Laut Statistik von April 2026 ist die Zahl der Sonderschulen und Sonderschüler:innen gestiegen, statt das inklusive Regelschulsystem auszubauen. Inklusion ist ein Menschenrecht und kein unverbindlicher Marketing-Gag.“

Ralph Schallmeiner: „Experten-Empfehlungen gehören nicht in die Schublade“

Inhaltlich stützen die Grünen die massiven Bedenken der Stakeholder. Ralph Schallmeiner betont: „Es kann nicht sein, dass fundierte Expert:innen-Empfehlungen in der Schublade verschwinden und stattdessen Entwürfe präsentiert werden, die mit der diskriminierenden Frage, wer denn nun ‘behindert genug’ sei, neue Ausschlussmechanismen schaffen. Diese Kategorisierung ist ein massiver Rückschritt und widerspricht der UN-Behindertenrechtskonvention zutiefst.“

„Blockade bei inklusiver Bildung beenden“

Abschließend halten Maurer und Schallmeiner fest: „Das Ziel muss der schrittweise Abbau segregierter Strukturen sein. Dass die Zahlen im Sonderschulbereich sogar steigen, ist ein Alarmzeichen. Wir brauchen eine Reform, die Ressourcen dorthin bringt, wo alle Kinder sein sollen – in das inklusive Regelschulsystem. Minister Wiederkehr muss seinen Versprechen endlich Taten folgen lassen, anstatt den Inklusionsstau mit bloßen Nebelgranaten zu kaschieren.“

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright